Довициозо донесе първата победа на Ducati в Чехия от 2007

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо спечели напрегнатата Гран При на Чехия, преборвайки се както със сънародника си Валентино Роси (Yamaha), така и с испанците Хорхе Лоренсо (Ducati) и Марк Маркес (Honda) в последните минути на състезанието. Чешкият кръг от календара на MotoGP донесе на Дови втора победа за сезон 2018.

На втората позиция финишира съотборника му Хорхе Лоренсо, а на трета - защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес. Триото се бореше за победата яростно в последните три обиколки, като Лоренсо осъществи и опасна маневра спрямо Марк метри преди карирания флаг.

Гонитбата на "Бърно" започна с летящ старт за Валентино Роси, който поведе, докато Довициозо излезе втори. Зад тях се наредиха Маркес и Лоренсо. Още в третия завой Дови излезе начело, а зад тях Маверик Винялес (Yamaha), Щефан Брадъл (Honda) и Брадли Смит (KTM) претърпяха неприятна катастрофа.

Във втората обиколка Лоренсо изпревари Маркес, но малко по-късно пилотите отново размениха местата си. Шест завъртания след старта пилотите от топ 10 караха изключително близо един до друг.

В седмата обиколка Доктора излезе начело отново, но това не трая дълго. Три обиколки по-късно Дови и Маркес изпревариха Валентино, както след малко стори и Кал Кръчлоу (Honda).

Лоренсо намери нови сили и мина пред Роси и Кръчлоу, след като състезателната дистанция бе преполовена. Четири обиколки преди финала пилотите от топ 3 - Дови, Маркес и Лоренсо увеличиха преднината си спрямо останалите мотоциклетисти в колоната.

Три обиколки преди карирания флаг Лоренсо изпревари Марк, а в оставащото време се опитваше да мине и пред Довициозо. В началото на последната обиколка Марк даде всичко от себе си да изпревари Лоренсо, но после се върна на третото място след малко опасна маневра от страна на Хорхе.

Зад водещото трио финишираха Роси - първият пилот в мотоциклетната Гран При история с над 6 000 спечелени точки в кариерата си - и Кръчлоу - победител в Чехия от 2016 г. Топ 10 допълниха Данило Петручи (Ducati), Йоан Зарко (Yamaha), Педроса (Honda), Баутиста (Ducati) и Яноне (Suzuki).

В генералното класиране Маркес увеличи преднината си на върха и вече има аванс от 49 точки спрямо втория Роси. Третото място вече е заето от Довициозо, но на 68 точки от лидера.