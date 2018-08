Роси най-бърз в третата тренировка от MotoGP в Чехия

Валентино Роси бе най-бързият пилот в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Чехия - първи кръг от втората половина на сезон 2018. Съотборникът на Доктора не намери същата скорост и остана извън топ 10, заради което ще трябва да премине през Q1.

Доктора заемаше 11-а позиция в последните минути на свободната тренировка, но с последната си обиколка се изстреля на върха с време 1:55.175 минути на "Бърно".

#MotoGP FP3 @ValeYellow46 goes top with an all or nothing final flying lap and leads the way heading in QP this afternoon #CzechGP pic.twitter.com/xp5A50dNZl

В началото на сесията отново поведе шампионът Марк Маркес с Honda. Той бързо подобри постижението на съотборника си Дани Педроса от петък. Зад Марк пък се нареди сателитният пилот с Honda Кал Кръчлоу и двамата заемаха челните места за по-голямата част от тренировката.

Малко преди финала обаче Хорхе Лоренсо и Данило Петручи с Ducati напреднаха и започнаха да си разменят челното място. В крайна сметка Петручи спечели второто място зад Доктора, а Лоренсо остана трети пред Маркес.

More #AeroWatch in Brno @lorenzo99 has got his hands on the new Ducati aero fairing this morning with @AndreaDovizioso expected to test it this afternoon! #CzechGP pic.twitter.com/p5BnsYUcOS