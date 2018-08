Педроса поведе над Петручи във втората тренировка от MotoGP в Чехия

Here are the times at the end of the #MotoGP action on Friday #CzechGP pic.twitter.com/X13MG7wLiO — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2018

Дани Педроса с Honda зададе темпото във втората свободна тренировка от MotoGP в Чехия. Испанецът надви Данило Петручи със сателитния Ducati, който остана на втора позиция. Както и в първата сесия на "Бърно" днес Марк Маркес бе пилотът, който оглави подредбата отначало. Марк подобри постижението на Зарко от сутрешната тренировка с лекота, но скоро бе изпреварен от Андреа Довициозо с Ducati. В крайна сметка италианецът завърши сесията пети, а пред него се наредиха трима сателитни пилоти – Петручи, Алваро Баутиста и изненадата Хафиз Сиахрин с Yamaha.Зад Дови приключиха заводското дуо на Yamaha Маверик Винялес и Валентино Роси, а Маркес остана едва десети.

Пилоти като Хорхе Лоренсо, Андреа Яноне, Кал Кръчлоу и др. трябва да се потрудят повече в третата тренировка утре, за да си гарантират директно място в квалификацията, отреждаща полпозишън.

За състезателния уикенд в Чехия Ducati са приготвили и някои промени по мотоциклетите. Инженерите на италианския тим са направили нови модификации на резервоара за гориво на Лоренсо, а машината на Петручи има нови аеродинамични елементи.