Моторни спортове Зарко надви Довициозо в първата тренировка при завръщането на MotoGP 03 август 2018 | 13:05 - Обновена

#MotoGP FP1 @JohannZarco1 jumps to the top of times on his final flying lap!



He heads @AndreaDovizioso and @marcmarquez93, with less than a second covering the top 13! #CzechGP pic.twitter.com/FarKqN9EOs — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2018 Сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко оглави първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Чехия – първи кръг от втората половина на сезон 2018. Французинът се изстреля на върха с последната си обиколка и записа минимална преднина спрямо Андреа Довициозо и Марк Маркес. Защитаващият титлата си световен шампион с Honda поведе в ранната фаза на 45-минутната сесия, но 24 минути преди нейния край пилотът на Ducati Андреа Довициозо записа обиколка за 1:56.720 минути. Това бе най-добрата обиколка преди състезателите да започнат финалните си атаки и Зарко да запише с 0.073 секунди по-добро време. Looking at the numbers



Jump onboard with @marcmarquez93 and see what it takes to muscle a #MotoGP bike around Brno!#CzechGP pic.twitter.com/E8NniCn2ox — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2018 Маркес не успя да напредне след ранните си обиколки, но все пак запази третото място с преднина от едва 0.003 секунди спрямо Алваро Баутиста с частен Ducati. Валентино Роси остана пети на още 0.057 секунди назад, следван от Андреа Яноне със Suzuki. Съотборникът на Маркес Дани Педроса успя да влезе в топ 10. Пилотите от топ 13 бяха разделени от едва секунда, което показва колко близки времена дадоха всички в сесията на "Бърно". На малко повече от секунда остана Маверик Винялес с 14-о място.

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 389

