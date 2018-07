Яноне бе най-бърз в третата тренировка в Германия, Дови в Q1

Андреа Яноне със Suzuki бе най-бързият пилот в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Германия - девети кръг за сезон 2018. В същото време вицешампионът от 2017-а Андреа Довициозо (Ducati) и Йоан Зарко (Yamaha) не успяха да си гарантират директно място във втората квалификация, отреждаща полпозишън, и ще се наложи да преминат през Q1.

#MotoGP FP3 @andreaiannone29 sets a blistering lap to head the session from @Petrux9! Meanwhile @AndreaDovizioso misses out on a Q2 spot in 11th! #GermanGP pic.twitter.com/2aABl9Ao8u