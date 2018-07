Лоренсо оглави втората тренировка от MotoGP в Германия, Роси – 17-и

#MotoGP FP2 @lorenzo99 tops the second free practice session from @Petrux9 and @andreaiannone29 #GermanGP pic.twitter.com/DViPX5Tq2J

Хорхе Лоренсо бе най-бързият пилот във втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Германия. Испанецът изпревари с четвърт секунда Данило Петручи, който през 2019-а ще заеме неговото място в заводския отбор на Ducati. Лоренсо излезе начело на "Заксенринг" във финалната фаза на свободната тренировка, записвайки обиколка за 1:20.885 минути.

Марк Маркес бързо подобри времето си от първата тренировка и заемаше челната позиция за по-голямата част от сесията. Испанецът отново спаси почти сигурно падане с мотора си, но това му коства атаката в последната обиколка. Освен Лоренсо и Петручи, по-добро време от Маркес поставиха още Андреа Яноне със Suzuki и Андреа Довициозо с Ducati.

Зад шампиона с Honda финишираха Маверик Винялес – на половин секунда зад Лоренсо – и изненадата за деня – дебютантът с Honda Такааки Накагами.

На 17-а позиция завърши сесията Валентино Роси, на когото му липсваше скоростта от първата тренировка. Йоан Зарко пък се справи дори по-зле и зае мястото зад Доктора. Дани Педроса остана 20-и.

