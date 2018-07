Джокович води на Надал след първата част на битката за финала

Сърбинът и испанеца играха под затворения покрив на централния корт и при изкуствено осветление. И двамата трябваше да се адаптират към условията, а статистиката показваше, че Надал няма победа над Джокович на закрито от осем години.Те бързо влязоха в мача и разиграванията бяха на високо ниво. В първите геймове Новак по-често затрудняваше съперника при негов сервис. Сърбинът стигна до две възможности за пробив в петия гейм, но не се възползва от тях. При следващото подаване на Рафа Джокович стигна до 40:0 и малко по-късно стигна до първия пробив, повеждайки с 4:3.

First set: Novak Djokovic



He's taken it 6-4 against Rafael Nadal - and looks back to his ominous best...



@BBCOne

@5liveSport

https://t.co/ldFFv9jvc3#Wimbledon pic.twitter.com/EGbNQ1Ofno — BBC Tennis (@bbctennis) 13 July 2018

Испанецът изглеждаше толкова стабилен при своя сервис в предишните двубой, но днес съперникът му успяваше да го затрудни. След като поведе, Новак започна да играе още по-уверено и определено имаше предимство. Два убедителни гейма при негов начален удар и трикратният шампион на "Уимбълдън" приключи първия сет след 47 минути игра.Проблемите за световния номер 1 продължиха и в самото начало на втората част, когато трябваше отново да спасява шанс за пробив. Той се справи, емоционално изрази радостта си и след това измъкна гейма. Джокович обаче продължаваше да играе много силно и да притиска съперника. Сърбинът пропусна две възможности за пробив в третия гейм, което го изнерви.Страхотен форхенд по линията на Надал му осигури предимство с 30:0 при сервис на Новак. Отговорът бе ас, но след това сърбинът допусна грешка, която му коства скъпо. Той прати лесен форхенд в аут и след следващото разиграване Рафа стигна до първия си пробив в мача при първата си възможност и поведе с 3:1. Когато се очакваше испанецът да има повече контрол, Джокович отново атакува и успя. Бившият номер 1 в света веднага върна пробива, завършвайки гейма със страхотен минаващ удар.

Nadal. Is. Hyped. @RafaelNadal draws the scores level under the lights on Centre Court, winning the second set 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/2cOF6hc1Bn — Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2018

Points won:

Nadal - 95

Djokovic - 95



Nothing to split them... #Wimbledon pic.twitter.com/mcnQhxPBPB — Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2018

Това сякаш не се отрази на Краля на клея, който вдигна нивото, стигна до нов пробив и секунди по-късно водеше с 5:2. Когато сервираше за сета, двамата направиха няколко фантастични разигравания. Надал трябваше да спасява два брейк пойнта, но го направи по възможно най-добрия начин и стигна до 6:3 във втората част.След като си размениха по един сет, третият бе изключително равностоен, а нивото много високо. Двамата бяха отлични на сервис и взимаха подаванията си, а с всеки изминал гейм напрежението растеше. Рафа измъкна гейм от 0:30 с четири поредни точки, за да изравни за 3:3. Джокович направи същото в критичен момент, за да поведе с 6:5. Нито един шанс за пробив в третата част логично доведе до тайбрек.Тайбрекът бе продължение на сета - изключително равностоен и изпълнен с блестящи отигравания. Новак поведе с минипробив за 4:2, но Надал го върна с изключителна къса топка от дъното на корта. Нова блестяща къса топка завърши най-дългото разиграване от началото на мача и доведе до първия сетбол за испанеца, който съперникът му спаси с добър сервис. Печеливш удар от форхенд даде на Рафа втора възможност и то при негов начален удар. Този път Джокович си върна за малко по-рано и завърши разиграването с къса топка за 7:7. Сърбинът спаси още един сетбол със сервис, а два сбъркани ретура от страна на двамата доведоха до 9:9. Тогава третият опит на испанеца за къса топка завърши нещастно за него, тъй като Новак стигна до нея и след това спечели тайбрека с 11:9.Организаторите бяха обявили, че 23 часа местно време ще е краят на играта за деня и когато този час настъпи прекратиха срещата.

Надал демонстрира отлична форма и след блестящия сезон на червени кортове и титлата на “Ролан Гарос” достигна до полуфиналите на “Уимбълдън” за първи път от 2011 г. След тежък минал сезон Джокович постепенно се доближава до най-добрата си форма и ще играе на полуфинал на турнир от Големия шлем за първи път от US Open 2016.



Двамата подновиха съперничеството си на най-високото ниво. За последно те играха на турнир от Големия шлем през 2015 г. Испанецът и сърбинът са се изправяли 51 пъти един срещу друг, като Джокович има 26 победи, а Надал - 25. Рафа спечели последните два мача, които обаче бяха на клей.