Тенис Кевин Андерсън триумфира в маратон, продължил 6 часа и половина 13 юли 2018 | 21:48 - Обновена 0 0 0 0 13



Южноафриканецът, който е поставен под номер 8, успя да направи нещо, което никой не бе правил до този момент на турнира. Той спечели гейм при сервис на Иснър и то го направи четири пъти. По този начин сложи край на серията на американеца от 110 поредни гейма, в които имаше началния удар. Андерсън стигна до успеха два дни, след като стана петият в историята, обърнал Роджър Федерер от 0-2 на сета.

"At the end you feel like it’s a draw, but someone has to win. John is a great guy and I really feel for him"



- @KAndersonATP #Wimbledon pic.twitter.com/SHU5fVNUc9 — Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2018

Иснър, който играеше за първи път на полуфинал на турнир от Големия шлем, участва за втори път в маратонски сблъсък на "Уимбълдън". Той държи рекорда за най-дълъг мач, след като през 2010 г. победи Никола Маю със 70:68 в петия сет в двубой, продължил 3 дни. Кевин Андерсън се класира за финала на "Уимбълдън" след маратонски двубой срещу Джон Иснър. Южноафриканецът спечели с 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24 в изключителна битка, доминирана от сервиса. След най-дългия полуфинал в историята на турнира, продължил 6 часа и 35 минути, Андерсън очаква в сблъсъка за титлата победителя от двубоя между Рафаел Надал и Новак Джокович.Южноафриканецът, който е поставен под номер 8, успя да направи нещо, което никой не бе правил до този момент на турнира. Той спечели гейм при сервис на Иснър и то го направи четири пъти. По този начин сложи край на серията на американеца от 110 поредни гейма, в които имаше началния удар. Андерсън стигна до успеха два дни, след като стана петият в историята, обърнал Роджър Федерер от 0-2 на сета.Иснър, който играеше за първи път на полуфинал на турнир от Големия шлем, участва за втори път в маратонски сблъсък на "Уимбълдън". Той държи рекорда за най-дълъг мач, след като през 2010 г. победи Никола Маю със 70:68 в петия сет в двубой, продължил 3 дни.

Иснър започна по-добре мача и още в третия гейм стигна до три възможности за пробив. Той обаче не успя да се възползва, съперникът му измъкна гейм, продължил 10 минути и постепенно мачът започна да бъде доминиран от началния удар, а шансовете за пробив изключителна рядкост. Американецът бързо взимаше сервис геймовете си до 4:5, когато Андерсън стигна до първи брейк пойнт, но той не доведе до нищо. Така се стигна до най-очакваното развитие и първият сет трябваше да бъде решен след тайбрек. В него южноафриканецът спаси сетбол и успя да надделее с 8:6.



Във втората част имаше само един шанс за пробив. Той бе за Андерсън и дойде при 4:4, но съперникът му излезе уверено на мрежата и завърши с воле. Стигна се до втори тайбрек. Този път Иснър пое инициативата от началото и поведе с 5:0. След това показа леки колебания, но все пак стигна до 7:5 и изравни сетовете.



"Anderson vs Isner, a Wimbledon classic - you better believe it"



A Centre Court epic ends with @KAndersonATP going through to the #Wimbledon final, beating John Isner 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4, 26-24 pic.twitter.com/Fv4ww2cEzK — Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2018

Когато всички очакваха мачът да продължи по същия начин, в третия сет при 3:4 се случи немислимото. Джон Иснър бе пробит за първи път от началото на турнира след 110 поредни спечелени гейма при негов сервис. Андерсън изигра изключителен гейм и направи някои фантастични ретури. Сервирайки за сета обаче, той се пропука, пробивът бе върнат мигновенно, което доведе до трети тайбрек. В него Кевин пропусна още една великолепна възможност, като направи двойна грешка при сетбол и в крайна сметка Иснър спечели с 11:9.



След тежката битка до този момент и двамата напуснаха корта. Андерсън поиска медицински таймаут за втори път в мача след един в самото начало на срещата, а съперникът му отиде до тоалетната. Те се завърнаха и продължиха битката, като повториха сценария от третия сет, но в по-ранен етап. Южноафриканецът проби за 3:2 след отличен гейм, но веднага допусна пробив. Въпреки тези пропуснати възможности поставеният под номер 8 Андерсън не се разколеба. Той поведе с 5:4 след нов пробив и този път успя да се възползва, като в следващия гейм затвори сета.



Двубоят мина в епичния пети сет. Двамата печелеха убедително сервис геймовете си в повечето случаи. Мачът се превърна в най-дългия полуфинал в историята на "Уимбълдън", а по-късно и във вторият най-дълъг мач в историята на турнира. Въпреки натрупаната умора те продължаваха да поддържат нивото на сервиране и да печелят подаванията си. Андерсън стигна до четири възможности за пробив, но американецът се спряваше и оставаше в мача. За кратко заваля лек дъжд, но и той не промени нищо на корта. Резултатът мина от 10:10, през 15:15 до 20:20 и краят не се виждаше. Срещата мина в шестия час, а след това в седмия.

I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down...#Wimbledon @KAndersonATP pic.twitter.com/1cY6i2WoUp — Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2018

При 24:24 Андерсън поведе с 40:0 при сервис на съперника, при когото се усети умората. Иснър спаси първия брейк пойнт, но след това прати бекхенд в мрежата, което даде възможност на Кевин да сервира за мача. Той се справи и сложи край на маратона при 26:24. Иснър започна по-добре мача и още в третия гейм стигна до три възможности за пробив. Той обаче не успя да се възползва, съперникът му измъкна гейм, продължил 10 минути и постепенно мачът започна да бъде доминиран от началния удар, а шансовете за пробив изключителна рядкост. Американецът бързо взимаше сервис геймовете си до 4:5, когато Андерсън стигна до първи брейк пойнт, но той не доведе до нищо. Така се стигна до най-очакваното развитие и първият сет трябваше да бъде решен след тайбрек. В него южноафриканецът спаси сетбол и успя да надделее с 8:6.Във втората част имаше само един шанс за пробив. Той бе за Андерсън и дойде при 4:4, но съперникът му излезе уверено на мрежата и завърши с воле. Стигна се до втори тайбрек. Този път Иснър пое инициативата от началото и поведе с 5:0. След това показа леки колебания, но все пак стигна до 7:5 и изравни сетовете.Когато всички очакваха мачът да продължи по същия начин, в третия сет при 3:4 се случи немислимото. Джон Иснър бе пробит за първи път от началото на турнира след 110 поредни спечелени гейма при негов сервис. Андерсън изигра изключителен гейм и направи някои фантастични ретури. Сервирайки за сета обаче, той се пропука, пробивът бе върнат мигновенно, което доведе до трети тайбрек. В него Кевин пропусна още една великолепна възможност, като направи двойна грешка при сетбол и в крайна сметка Иснър спечели с 11:9.След тежката битка до този момент и двамата напуснаха корта. Андерсън поиска медицински таймаут за втори път в мача след един в самото начало на срещата, а съперникът му отиде до тоалетната. Те се завърнаха и продължиха битката, като повториха сценария от третия сет, но в по-ранен етап. Южноафриканецът проби за 3:2 след отличен гейм, но веднага допусна пробив. Въпреки тези пропуснати възможности поставеният под номер 8 Андерсън не се разколеба. Той поведе с 5:4 след нов пробив и този път успя да се възползва, като в следващия гейм затвори сета.Двубоят мина в епичния пети сет. Двамата печелеха убедително сервис геймовете си в повечето случаи. Мачът се превърна в най-дългия полуфинал в историята на "Уимбълдън", а по-късно и във вторият най-дълъг мач в историята на турнира. Въпреки натрупаната умора те продължаваха да поддържат нивото на сервиране и да печелят подаванията си. Андерсън стигна до четири възможности за пробив, но американецът се спряваше и оставаше в мача. За кратко заваля лек дъжд, но и той не промени нищо на корта. Резултатът мина от 10:10, през 15:15 до 20:20 и краят не се виждаше. Срещата мина в шестия час, а след това в седмия.При 24:24 Андерсън поведе с 40:0 при сервис на съперника, при когото се усети умората. Иснър спаси първия брейк пойнт, но след това прати бекхенд в мрежата, което даде възможност на Кевин да сервира за мача. Той се справи и сложи край на маратона при 26:24.

Още по темата

0 0 0 0 13 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 8420 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1