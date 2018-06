Алонсо бе най-бърз в прекъсваната втора квалификация за "24-те часа на Льо Ман"

Фернандо Алонсо записа най-добро време във втората квалификация за "24-те часа на Льо Ман" този уикенд и преди последната квалификация екипът му е фаворит за полпозишън. Сесията бе прекъсната от два червени флага и никой от двата автомобила на Toyota не подобри времето си от първата квалификация.

Алонсо стартира първи в колата с номер 8 и записа много накъсани от инциденти в клас LMP2 и GTE осем обиколки. Най-доброто му "завъртане" на "Льо Ман" бе с осем десети по-бавно от това на съотборника му Казуки Накаджима от вчера.

Results after Qualifying Session 2.



Final Qualifying Session will start in 10 minutes!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/t1UWz9ZubL — WEC (@FIAWEC) June 14, 2018

Червен флаг бе показан заради инцидента на Свен Мюлер с Porsche, което се заби в бариерите на пистата. Поправките на трасето бяха наложителни и това бе причината за дългата пауза.

В автомобила на Toyota с номер 7 Майк Конуей на два пъти направи грешки и излезе извън очертанията на пистата.

Джорджо Сернаджото претърпя катастрофа на първия шикан, като отборът го отдаде на спукана предна дясна гума. Това бе вторият инцидент с червен флаг.