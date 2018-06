Екипът на Фернандо Алонсо с вероятен полпозишън в "24-те часа на Льо Ман" (видео)

Казуки Накаджима даде всичко от себе си, за да осигури полпозишън на Toyota номер 8, която дели с двукратния Ф1 шампион Фернандо Алонсо и бившия Ф1 пилот Себастиен Буеми в първата квалификация за "24-те часа на Льо Ман". Повечето екипи записаха добрите си обиколки още в началото на сесията, докато температурата на пистата все още не се бе понижила.За двете квалификационни сесии днес се очакват по-ниски температури и вероятност за дъжд, което прави първата квалификация от огромно значение.

Още първата обиколка на Накаджима подобри темпото от тренировката. Японецът, който се състезава и във Формула Е, записа време от 3:17.270 секунди с Toyota номер 8. Няколко от най-добрите обиколки на екипажа бяха отменени заради прекомерен разход на гориво. Въпреки това, другият екип на японския конструктор доближи лидерите едва час и 52 минути преди финала и зае второ място на 0.107 секунди назад.

След стинта на Накаджима, щафетата пое Буеми преди Фернандо Алонсо да влезе в кокпита за задължителните пет обиколки през нощта.

Стефан Саразен изведе своя частен руски отбор - SMP Racing с автомобил номер 17 на трета позиция с изоставане от 2.2 секунди спрямо лидерската Toyota. Двете коли на Rebellion заеха четвърто и пето място в класа, като най-добрите времена бяха записани съответно от Бруно Сена и Густаво Менезис.

Другият Ф1 шампион Дженсън Бътън също записа задължителните обиколки през нощта, а неговият съотборник Витали Петров постави автомобила на седма позиция.

Автомобилите на Oreca отново заеха първите пет места в по-ниски клас LMP2. На първо място се качиха IDEC Sport (№48).

Както в тренировката, така и в първата квалификация, Porsche държи първо място в GT категорията с ретро вдъхновен дизайн на автомобилите си. Джанмария Бруни (№91) записа най-силната обиколка в класа рано. По-късно той се завъртя на пистата и излезе извън очертанията й, заради което автомобилът бе прибран и приключи рано сесията си. Въпреки това постижението на италианеца остана непокътнато. Зад него се нареди конкурентното Porsche (№92), следвано от два автомобила Ford.