Моторни спортове Toyota с номер 7 начело след тренировката за "Льо Ман", Алонсо - втори 13 юни 2018 | 22:32 - Обновена 0 0 0 0 1 Автомобилът на Toyota с номер 7 оглави класирането в тренировката за изтощителните "24 часа на Льо Ман". Най-добрата обиколка бе записана от Камуй Кобаяши - пилотът, който държи рекорда за обиколка на "Бугати" от 2017 година. Времето му от 3:18.718 минути бе с две секунди и половина по-успешно от най-доброто на Фернандо Алонсо в другия автомобил на Toyota от теста миналия месец. Двукратният Ф1 шампион и съотборниците му останаха на втора позиция благодарение на последните усилия от страна на Себастиен Буеми. Именно този екип - с автомобила с номер 8 записа и най-много обиколки в тренировката - 55. Заедно двете коли на Toyota преминаха границата от 100 обиколки. End of @24hoursoflemans Free Practice Session, leader from each category:



LMP1: #7 @Toyota_Hybrid

LMP2: #26 @GDrive_Racing

LMGTE-Pro: #93 @PorscheRaces

LMGTE-Am: #88 @PatrickDempsey @ProtonRacing #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/Bwi2CwFF45 — WEC (@FIAWEC) June 13, 2018 На трета позиция - най-добрите от останалите - завършиха сесията Rebellion, които в голяма част от времето всъщност заемаха второто място. Зад тях остана друг частен отбор - DragonSpeed с най-добро темпо, записано от Бен Хенли. Вторият автомобил на Rebellion с пилоти Нийл Яни, Андре Лотерер и Бруно Сена останаха шести. Официалната тренировка за "24-те часа на Льо Ман" започна с фалстарт за някои. Още в първата обиколка два от автомобилите на пистата спряха, а маршалите трябваше да се притичват на помощ. Жълти флагове бяха показани още в първия сектор на трасето. Отборите с технически проблеми бяха частният Менър в най-високия клас LMP1 и този на Джеки Чан в по-ниския LMP2 клас, за който зад волана бе дебютантът Джазман Джафар. Първите екипи, записали добри обиколки, очаквано бяха двата на Toyota, за които отначало караха Себастиен Буеми (номер 8) и Майк Конуей (номер 7), както и екипа на Rebellion с Андре Лотерер. .@alo_oficial at the wheel with #8 @Toyota_Hybrid TS050 Hybrid and out to hit the track. #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/3JqtC3YsGJ — WEC (@FIAWEC) June 13, 2018 В първите часове Оливер Уеб от частния отбор ByKolles получи предупреждение за опасно каране. По време на сесията Хари Тинкнел с Ford номер 67 излезе доста извън очертанията на пистата, което бе повод за още един жълт флаг, докато автомобилът се прибере в гаража. Причината за излизането бе проблем със спирачките заради грешка на Тинкнел. Заради него автомобилът не успя да излезе на пистата отново. Yellow Flag as "A kiss" to the wall at Mulsanne has just happened on #67 @FordPerformance. #FordLeMans24 #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/VrCaT3qF98 — WEC (@FIAWEC) June 13, 2018 Жан-Ерик Верн и тимът G-Drive оглавиха класацията във втория клас на "24-те часа на Льо Ман" - LMP2. Автомобилите Oreca запълниха всички места в топ 5. В GTE категорията Porsche държи пълен контрол. Патрик Пайле записа най-доброто време - 3:50.121 20 минути преди края на тренировката с Porsche 911 RSR с номер 93. Той подобри постижението на другата кола на немския конструктор с номер 92.

