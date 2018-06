Ожие държи 4 сек преднина спрямо Нювил на рали Италия, Латвала отпадна отново

Себастиен Ожие запази малка част от преднината си на рали Италия спрямо основния си конкурент за световната титла и лидер в генералното класиране на Световния рали шампионат (WRC) Тиери Нювил. Със своя Ford Ожие ще започне неделния състезателен ден с 3.9 секунди аванс пред пилота на Hyundai.

Преднината на Ожие бе скъсена значително в първите съботни етапи, а французинът загуби още две секунди, когато автомобилът му не запали веднага в първата състезателна отсечка следобед. Нювил обаче също загуби малко време заради спукана гума, но спечели две етапни победи следобед след перфектното си каране сутринта.

SS16 #Neuville

17:49.1

Fastest through so far

"I tried but I'm not sure it wasn't enough. It's not perfect but it's OK."#WRC #HMSGOfficial #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/Qyc5UDj2yn