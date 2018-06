Ожие поведе, но Нювил скъсява изоставането си на рали Италия (видео)

Себастиен Ожие поведе на рали Италия след следобедните петъчни етапи, а временният лидер Андреас Микелсен получи повреда в двигателя на своя Hyundai и се оттегли от състезанието. В първите фази в събота обаче Тиери Нювил намали преднината му на само 4.9 секунди.

Here's a taste of the demanding stages our crews had to tackle on yesterday's @Rally_d_Italia stages. One man best mastered the conditions, and that man was @SebOgier! Currently holding an 18.9 second lead, what can the Frenchman do today? #WRC #FordPerformance pic.twitter.com/6ifSEkgwOX