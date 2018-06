Бойни спортове Очаквайте на живо: Завръщането на Тайсън Фюри 09 юни 2018 | 21:07 - Обновена 0 0 0 1 9 Любимецът на мнозина боксови фенове Тайсън Фюри (25-0, 18 КО) прави дългоочакваното си завръщане на ринга на галавечер в Манчестър, която започна в 21:00 часа българско време и ще бъде излъчена на живо по MAX Sport 2. Очаква се Фюри да излезе на сцената срещу албанеца Сефер Сефери (23-1, 21 КО) около полунощ. Това е първият мач на Фюри от около две години и половина, след като за последно се боксира през ноември 2015 година, когато шокира спортния свят с успеха с единодушно съдийско решение срещу Владимир Кличко и отне титлите на великия украинец във версии IBF, WBA и WBO. След това феновете знаят за печално известните му проблеми с алкохола, наднорменото тегло, депресията, наркотиците и положителните допинг проби, които доведоха до разжалването му като световен шампион и заубата на професионален лиценз. Като габарити Фюри няма място за сравнение със Сефери, за когото това е едва втори мач в тежка категория - другият е 10-рундов през 2016-а срещу Мануел Чар и той допуска единствената си предишна загуба с единодушно съдийско решение. На официалния кантар 29-годишният Фюри тежеше 125.1 кг, което е най-високото тегло в кариерата му, а 39-годишният му съперник Сефери бе с цели почти 30 кг по-лек - 95,3 кг. Също така албанецът е висок 180 см, а Фюри е 206, като очевидната разлика си пролича именно на кантара, когато англичанинът дори вдигна на ръце противника си. John Fury: My Son Has Shown, There is a Way Out of Depression https://t.co/250ea4ZL0C pic.twitter.com/b0AT33deC9 — BoxingScene.com (@boxingscene) June 8, 2018

Предишното най-високо тегло в кариерата на Фюри бе 124.3 кг, когато победи младока Джоуи Ейбъл през февруари 2014-а с нокаут в четвърти рунд. Когато победи Кличко, Фюри тежеше само 112 кг и не е ясно дали ще успее отново да ги стигне. Сефери трябва да играе ролята на боксова круша за този мач, като 21 нокаута във визитката му може и да изглеждат внушително, но само петима от опонентите му са били с положителен баланс, а и всичките му победи са в полутежка категория. Every1 Wellcome to my weigh in!

Going to be good. pic.twitter.com/MIRmRHDyhW — DON TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 8, 2018

Фюри отдавна не е световен шампион, но е последният засега линеен шампион в тежката категория, защото е победител актуален носител на поясите, за да стигне върха, а не е разчитал на овакантена титла поради наказание или отказване на носителя й.

Историята показва, че всеки завръщащ се след годишно отсъствие шампион не блести толкова ярко, както преди, но никой не е правил завръщането си срещу такъв неравностоен опонент. Когато Мохамед Али се завърна от тригодишна пауза през 1970-а, той се изправи срещу същински представител на тежка категория като Джери Куори. Да, Джордж Формън си избра за противник младока Стив Зуски, но след цели 10 години извън ринга. 4-годишната "отпуска" на Майк Тайсън пък бе прекратена с дуел срещу едрия Питър Макнийли. Витали Кличко отсъства 4 години заради контузии и се завърна срещу познатия в България Самюел Питър, който по това време бе шампион на Световния боксов съвет.

