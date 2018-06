Бойни спортове Истински шок за феновете преди битката на Фюри 10 юни 2018 | 00:20 - Обновена 0 0 0 0 2 I saw this on The Sun app and thought you’d enjoy it

В първия рунд Фланагън се справяше добре с контролирането на дистанцията, въпреки че изоставаше с цели 20 см в разтега спрямо съперника. Въпреки това именно той контролираше темпото и успя да се похвали с десетина леви прави в тялото, както и един прав в главата, докато Хукър вкара по-малко чисти удари и бе по-пасивният. Във втората част Фланаган отново няколко пъти успешно притисна съперника си до въжетата и го заграждаше внимателно, като правеше достатъчно, за да индикира, че е по-агресивният и по-дейният. Хукър издебна момента да направи дясно кроше в главата на Фланагън, който остана с повече чисти попадения и на този етап.

Фланагън не бе много разнообразен и в третия рунд, който започна с по-високо темпо в първите 20-ина секунди, но после отново Хукър зае изчакваща позиция и се опитваше да се задържа в центъра на ринга. Отвреме навреме Фланагън биваше целен с дясно кроше, но записваше повече отчетливи комбинации дясно-ляво кроше или десен-ляв прав в главата на противника си. Хукър дори успя да натисне съперника си към въжетата за първи път, но бе в последните десетина секунди преди гонга. Американецът очевидно се поотпусна в четвъртия рунд и започна да опитва комбинации, като бе несравнимо по-деен и създаде повече проблеми на Фланагън, макар двамата основно да се надлъгваха. Хукър направи няколко комбинации, но не превъзхождаше опонента, чийто обаче най-опасни удари бяха нечисти с глава два пъти. В петия рунд нервите продължиха да преобладават, двамата разменяха крошета, но Хукър се понрави повече с по-добро използване на дистанцията и повече чисти десни крошета, които дотогава Фланагън успяваше да избегне.



Фланагън си взе бележка след последните два неособено добри рунда, като заложи на почве клинчове, с които искаше да контролира темпото на битката, а в същото време продлъжи да обработва тялото на съперника. Вероятно англичанинът имаше леко предимство на ринга в този момент, главно защото успяваше да “задуши” доста от ударите на опонента и все пак диктуваше позициите на двамата. В началото на седмия удар дясно кроше на Фланагън и после ляв прав нанесоха сериозни поражения на Хукър, който с главата си отвори аркада в челото на англичанина. Любимецът на феновете продължи с левите крошета, както и ъперкъти в тялото, за да изтощи съвсем Хукър, който все пак дочака гонга с облекчение. AND THE NEW!



0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 7439 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

