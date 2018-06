Горчивата победа на Лоренсо в Италия не променя плановете му в MotoGP

Хорхе Лоренсо призна, че първата му победа с Ducati в MotoGP няма да промени обтегнатите отношения с отбора и няма да повлияе на ситуацията между него и ръководството. Испанецът пое лидерството на италианското трасе "Муджело" вчера и не го изпусна до самия финал , триумфирайки за първи път от ноември 2016 година, когато все още бе с мотор Yamaha.

Вчера именно в дома на Ducati Лоренсо показа способностите си и емоциите му достигнаха връхна точка. Попитан от BT Sport дали смята, че успехът може да му осигури мястото в италианския тим за още два сезона, Хорхе отговори: "В никакъв случай. Бъдещето ми в шампионата не се опира на тази победа. От една страна съм много щастлив. Това вероятно е едно от най-добрите състезания в моя живот. От друга страна съм тъжен. Ако преди имах тези части, от които се нуждаех, щях да имам натрупани повече подиуми и победата щеше да е реалност по-рано".

