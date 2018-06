Моторни спортове Лоренсо най-после спечели с Ducati, а Маркес се издъни (видео) 03 юни 2018 | 15:54 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо спечели състезанието за Гран При на Италия - шести кръг от календара на MotoGP за 2018 година. Това е първият успех на испанеца с италианския тим, откакто той се присъедини към него миналата година. Лоренсо постигна своята шеста победа в рамките на последните осем състезания на италианската писта "Муджело" и общо 66-а в своята кариера. WHAT A RIDE @lorenzo99 dominates from start to finish and joins an elite club of #MotoGP winners on different manufacturers!#ItalianGP pic.twitter.com/bLyLbqaNaU — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2018 Празникът за италианския отбор на родна земя бе дори по-голям, тъй като на второто място финишира другият им пилот - Андреа Довициозо. Стартиралият от полпозишън Валентино Роси се пребори за подиум, докато лидерът в генералното класиране Марк Маркес падна в първите минути след старта. Въпреки че испанецът се върна на пистата с мотора си, той не успя да вземе нито една точка от Италия. Все пак Маркес остава начело в подредбата с актив от 95 точки, а на второто място се нарежда Валентино Роси със 72, следван от съотборника си в Yamaha Маверик Винялес с 67. There's nowhere like Mugello



@lorenzo99

@AndreaDovizioso

@ValeYellow46 #ItalianGP pic.twitter.com/f0f3gRdPNk — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2018 Лоренсо се изстреля по отличен начин от втората стартова позиция и поведе след първия завой на "Муджело". Там Маркес и Данило Петручи осъществиха контакт, след който италианецът излезе извън очертанията на пистата, а Маркес напредна от шестата до трета позиция зад Доктора. Петручи се върна осми в колоната. Още в първата обиколка кошмарът за Honda в Италия започна. Заводският пилот Дани Педроса и сателитният Такааки Накагами катастрофираха. След още едно завъртане на трасето инциденти претърпяха и Карел Ейбрахам и Скот Рединг с Ducati. Спряганият за заместник на Лоренсо в Ducati Джак Милър падна в 3-ата обиколка, докато в челото Маркес изпревари Валентино и зае втората позиция. Here comes @marcmarquez93! He moves past @ValeYellow46 for second! #ItalianGP pic.twitter.com/hcE3PSnc5O — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2018 Катастрофите продължиха и с падане за Томас Люти. Междувременно Винялес зае десетото място, след като бе изпреварен от няколко пилоти. Доктора не позволяваше на Маркес да се отдели особено и 19 обиколки преди края в завой номер 10 моторът на Марк се хлъзна и въпреки опитите на испанеца да спаси падането си, това не стана. Инцидентът бе с ниска скорост и не създаде особени щети по мотоциклета, заради което с помощта на маршалите шампионът на MotoGP се върна в състезанието на последната 18-а позиция. The Championship leader is back in the race but his hope of victory are OVER!#ItalianGP pic.twitter.com/9ygMeMr74S — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2018 Така Роси се върна зад Лоренсо, а Довициозо намери възможност да изпревари пилота на Suzuki Андреа Яноне за третото място. Две обиколки след инцидента Дови изпревари и Доктора, а резултатът бе два мотора на Ducati начело. Грешка на Валентино 16 обиколки преди края сложи началото на битката за третата позиция между него и Яноне. В същото време назад за четири обиколки Маркес успя да напредне с едва една позиция. След като състезателната дистанция бе преполовена, Петручи напредна и изпревари Валентино и Яноне. За кратко той зае трета позиция и така топ 3 бе окупиран от италиански мотори. Meanwhile the fight for third is well and truly ON!!! #ItalianGP pic.twitter.com/2UquuZ7aAH — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2018 В последните десет обиколки Лоренсо се отдалечи от преследвачите си. Второто място на Дови също изглеждаше сигурно, а основната група в челото бе изградена от Петручи, Ринс, Роси, Яноне и Кръчлоу - единственият пилот с Honda, който взе някакви точки от ГП на Италия. Шест обиколки преди финала Валентино Роси си върна третата позиция от Алекс Ринс със Suzuki и не я изпусна повече, а междувременно Алейш Еспергаро бе последният пилот с катастрофа в състезанието. С третото си място на "Муджело" днес Валентино Роси се превърна в първият пилот с над 5000 точки в MotoGP - 5005. Another record for The Doctor



The first rider to 5,000 points in MotoGP.



G O A T pic.twitter.com/BUWHQDuao5 — Italian GP on BT Sport (@btsportmotogp) June 3, 2018 Зад Роси финишира дуото на Suzuki - Яноне и Ринс, следвани от Кръчлоу и Петручи. Осми остана Маверик Винялес, девети - Алваро Баутиста, а десети този път бе Йоан Зарко със сателитната Yamaha. Маркес финишира 16-и извън зоната на точките.

