Маркес подобри рекордa на "Муджело" преди квалификацията в MotoGP

Световният шампион в MotoGP с Honda Марк Маркес бе най-бързият пилот в третата тренировка от Гран При на Италия, подобрявайки рекорда за най-бърза обиколка на "Муджело", принадлежащ на Андреа Яноне от 2015 година. Това се случи три минути и половина преди края на сесията и въпреки атаките на финала, времето остана непроменено.

