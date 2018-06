Яноне остана начело и във втората тренировка от MotoGP в Италия (видео)

Пилотът на Suzuki Андреа Яноне оглави и втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Италия, която бе прекъсната от два червени флага, единият от които - заради катастрофата, която претърпя Микеле Пиро.

Инцидентът на италианеца дойде 29 минути преди края на сесията. Пиро катастрофира с висока скорост в първия завой и загуби съзнание. Линейка го отведе в медицинския център, а оттам той бе транспортиран в болница във Флоренция, където следят състоянието му.

След пауза за около 20 минути тренировката продължи за кратко. Шампионът с Honda Марк Маркес търсеше лимита на своя мотор и го намери, падайки извън очертанията на пистата. Малко по-късно той записа и ново най-добро време. Секунди след това повреда в двигателя на Андреа Довициозо (Ducati) наложи нов червен флаг заради следи от масло на пистата. В мотора му се появиха пламъци, но Дови и маршалите реагираха бързо и овладяха ситуацията.

Тренировката отново бе подновена, а Маркес заемаше първата позиция три минути преди края на сесията. Тогава първо Маверик Винялес с Yamaha, а по-късно и Яноне подобриха времето му. Четвърти и пети зад Маркес останаха Йоан Зарко със сателитната Yamaha и Джак Милър със сателитния Ducati.

Валентино Роси записа седмо време, което се оказа малко по-добро от това на неговото протеже Франко Морбидели. Андреа Довициозо приключи сесията 12-и.