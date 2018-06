Микеле Пиро е приет в болница след тежка катастрофа на "Муджело"

Тестовият пилот на Ducati Микеле Пиро е транспортиран в болница след инцидента, който претърпя на италианската писта "Муджело" във втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Италия. Пиро се състезава този уикенд с уайлдкард в домашното състезание за италианския тим и се представяше на много високо ниво в първите две тренировки. Инцидентът му дойде 16 минути, след като сесията бе започнала. По това време италианецът заемаше втора позиция.

Пиро натисна спирачките, влизайки в първия завой на трасето, задната гума на неговия GP18 се вдигна и моторът го изхвърли високо във въздуха. 32-годишният пилот загуби за кратко съзнание, а тренировката бе прекъсната с червен флаг.

Medical Director Info Update @PirroRider is being transferred to hospital



Further update when we have them...#MotoGP