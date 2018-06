Микеле Пиро остава в болница с комоцио след страшната катастрофа (видео)

Тестовият пилот на Ducati Микеле Пиро остава в болница под наблюдение след тежката катастрофа, която претърпя във втората тренировка за Гран При на Италия в MotoGP вчера. Пилотът е получил комоцио и е извадил рамото си при инцидента, а от отбора все още не дават версия каква е била причината за падането.

You won't see a faster crash than this in #MotoGP !!! pic.twitter.com/migPHdL898

Пиро загуби съзнание при катастрофата и първоначално не си спомняше случилото се. Той бе транспортиран в болница във Флоренция.

Happy to report that @PirroRider is on the mend



