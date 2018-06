Роси: Връщането на Лоренсо в Yamaha може да бъде мотивиращо

Валентино Роси вярва, че потенциално завръщане на Хорхе Лоренсо с машина на Yamaha в MotoGP може да се окаже нужна мотивация за него и съотборника му Маверик Винялес в заводския отбор. Очаква се партньорството на испанеца с Ducati да приключи тази година и след като Suzuki изглежда се отказаха от привличането му, шанс Лоренсо да кара с наистина способна машина се вижда със сателитен мотор на Yamaha догодина.

Въпреки лошите отношения между Доктора и Лоренсо в някои моменти от техните кариери, Валентино заяви, че няма нищо против испанецът да се върне в отбора и смята, че би могъл да върши работата, която Йоан Зарко вече два сезона, а именно да побутва заводските пилоти да поддържат по-високо темпо.

"Както се опитвам да спра Зарко, така ще се опитвам да спра и Лоренсо. Аз работих с него доста години и знам, че може да кара нашия мотор много добре. Ако Хорхе наистина се върне, ситуацията ще наподобява много на тази със Зарко. От една страна би било по-трудно с него, но е хубаво, че ще ни даде допълнителна мотивация и ще видим различен подход", коментира Валентино евентуалното преминаване на Лоренсо в Yamaha.

