Андреа Яноне напуска Suzuki

Андреа Яноне ще напусне Suzuki след края на сезон 2018 в MotoGP, потвърди самият пилот в навечерието на Гран При на Италия. Яноне загуби мястото си в заводския тим на Ducati през 2016 година и се присъедини към японците, но миналия сезон претърпя доста трудни времена с отбора. Той завърши сезона на 13-а позиция без нито един подиум. От началото на 2018-а италианецът записа три подиума, но вече бе късно ръководството на тима да промени решението си.

Suzuki вече поднови договора на втория си пилот Алекс Ринс и се очаква да обяви сделка с бъдещия новобранец в кралския клас Жоан Мир за 2019 година.

"Със сигурност няма да остана в Suzuki. По време на Гран При на Италия през 2016-а обявих партньорството си с тях и сега използвам отново същото място, въпреки че ситуацията е малко по-различна. Suzuki говориха с мен едва наскоро, след теста в Барселона, но изглежда, че решението им е било взето отдавна", сподели Яноне пред медиите.

