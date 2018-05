Моторни спортове Алекс Ринс остава в MotoGP със Suzuki за още 2 години 17 май 2018 | 11:46 - Обновена 0 0 0 0 0



Подновяването на договора на Ринс бе очаквано, а интригата в отбора е в избора на втори пилот за следващите две години. Настоящият съотборник на Ринс – Андреа Яноне се справя добре от началото на сезона, но тимът води преговори с петкратния шампион Хорхе Лоренсо, който така и не успява да се адаптира към мотора на Ducati. Alex Rins signs contract extension to stay with Suzuki in #MotoGP - but the main interest continues to surround the debate over who will be his team-mate in 2019 https://t.co/w4zVJVka2c — Autosport (@autosport) May 17, 2018 Алекс Ринс ще остане в MotoGP за още два сезона с тима на Suzuki, бе обявено днес, в навечерието на Гран При на Франция. Ринс дебютира в кралския клас на мотоциклетизма миналата година, а началото му бе повече от трудно, тъй като испанецът бе застигнат от множество контузии. Във втората половина на 2017-а и особено от началото на 2018-а той показва съществен прогрес. Такъв се наблюдава и в самия мотоциклет, за който конструкторът свърши отлична работа през зимната пауза в MotoGP.Най-големият успех за Ринс дойде в Аржентина преди месец, където той спечели подиум, но бе способен да се бори и за победа. Въпреки това 22-годишният пилот заема едва 12-а позиция в генералното класиране към момента заради трите катастрофи, които претърпя в хода на сезона.Подновяването на договора на Ринс бе очаквано, а интригата в отбора е в избора на втори пилот за следващите две години. Настоящият съотборник на Ринс – Андреа Яноне се справя добре от началото на сезона, но тимът води преговори с петкратния шампион Хорхе Лоренсо, който така и не успява да се адаптира към мотора на Ducati.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

