От Citroen нарекоха Крис Мийк "неконтролируем", обясниха мотивите за уволнението му

World Rally Championship driver Kris Meeke fired for crashing too much https://t.co/IISKzI1isH pic.twitter.com/kmeV4BQTOU

Шефът на моторспорт отдела на Citroen Пиер Будар заяви, че Крис Мийк е бил неконтролируем и тимът в Световния рали шампионат (WRC) не е имал друг избор освен да го освободи от позицията му. Обяснявайки решението да уволни Мийк незабавно , Будар сподели, че иска да превърне остатъка от сезон 2018 в безпроблемен за тима вместо да следи за състоянието и здравето на екипите си постоянно.

Мийк заема осмо място в генералното класиране, а тимът - последното четвърто, както бе и миналата година. Катастрофа на рали Португалия отново не позволи на Мийк да вземе точки, а агресивният й характер е била последната капка в дълбоката чаша вода на Мийк, допълва Будар. "Това е опасен спорт и ти трябва да се справяш с опасностите. Позицията му по време на състезанието в Португалия не му позволяваше да настигне пилот пред него, но в същото време нямаше и близки пилоти зад него, т.е трябва да не е имало напрежение. Той минава по тази отсечка за поне трети път. В случая ние нямаме никакъв контрол над него", категоричен е шефът на Citroen.

"Само за миналата и тази година имаме няколко примера на подобни тежки катастрофи, на които е поел излишен риск. Не може колата да бъде виновна за инцидентите", сподели още Будар.

Решението за отстраняване е взето след интензивни разговори от понеделник до четвъртък между Будар, шефът на PSA Group Карлос Таварес и изпълнителният директор на Citroen Линда Джаксън. Мийк е бил уведомен по телефона лично от Будар, малко преди новината да бъде оповестена в медиите.

WRC Portugal -Kris Meeke doing everything to stay in the rally

= ( heroshpec x ∞ ) pic.twitter.com/UMs4Zu13Mf