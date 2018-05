Citroen уволниха Крис Мийк от WRC програмата

Citroen уволниха Крис Мийк от своята състезателна редица в Световния рали шампионат (WRC) заради прекалено високия брой катастрофи. Тимът освобождава пилота още преди сезонът да бъде преполовен. Мийк бе транспортиран с хеликоптер в болница за допълнителни изследвания след последната си катастрофа през изминалия уикенд в Португалия. Британецът се заби челно в дърво, а според специалисти не пострада сериозно единствено благодарение на автомобила.

Той бе смятан за точния човек, който да направи мечтано завръщането на френския тим в шампионата през 2017 година. В крайна сметка обаче финишира седми и за кратко бе оставен да почива през лятото заради разочароващия старт. От началото на 2018-а пък заема осмо място в генералното класиране.

Шефът на отбора Пиер Буда заяви, че инцидентите на Мийк са го накарали да освободи състезателната двойка от съображения за сигурност. "Не бе лесно решение, защото ще афектира един екипаж, но в голямата си част е взето с оглед безопасността на пилота и навигатора. Може да кажем, че е превантивна мярка", заяви Буда.

В изявлението си тимът допълва, че рисковете, които Мийк е поемал, са нечестни от спортна гледна точка.

Due to an excessively high number of crashes, some of which were particularly heavy, Citroën Racing WRT has decided to terminate the participation of Kris Meeke and Paul Nagle in the 2018 WRC. #WRC

