Моторни спортове Надали ще видим Льоб във WRC и догодина 16 май 2018 | 17:31 - Обновена

Завръщането на Себастиан Льоб за постоянно в Световния рали шампионат (WRC) догодина е все по-малко вероятно, тъй като от Citroen няма да позволят на деветкратния шампион да участва на избираеми състезания, както този сезон. Това заяви новият шеф на моторспорт отдела на френския конструктор Пиер Буда, който е доста недоволен от неуспехите от началото на сезон 2018 и настоява за сериозен подход при избора на състезателна двойка за 2019-а. Той е категоричен, че ще приеме Льоб с отворени обятия, ако става въпрос за пълна състезателна кампания, но не и за няколко кръга. Към момента след пет преминати кръга Citroen заемат последното място при отборите. "Льоб прекъсна рали кариерата си поради някаква причина – може да му е станало скучно или и аз не знам. Чудесна идея е да имаме Себ за целия сезон, но не искаме пилоти, които да карат за по няколко състезания. Искаме да изградим силен и здрав отбор", разкри Буда. Льоб показа, че все още го бива във WRC. Грешна стратегия му коства победата на рали Мексико, а във Франция спечели няколко етапни победи, но катастрофа не му позволи да се увенчае с успех. В същото време той продължава със своята кампания в Световния раликрос шампионат, където миналия уикенд триумфира в Белгия. CONGRATULATIONS @SebastienLoeb, the winner of the Coyote World RX of Belgium! What an amazing Final! #WorldRX #MettetRX pic.twitter.com/Jt0tHL85tz — FIA World Rallycross (@FIAWorldRX) May 13, 2018

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

