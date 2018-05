Винялес постави нов рекорд на "Льо Ман", докато Маркес катастрофира

#MotoGP FP3



Пилотът на Yamaha Маверик Винялес държи новия рекорд за обиколка на френската писта "Льо Ман" в MotoGP. Испанецът записа най-доброто си време в третата свободна тренировка от състезателния уикенд по мотоциклетизъм във Франция - 1:31.619 минути.Винялес оглавява каквато и да било официална сесия за първи път от девет месеца, когато се усетиха първите проблеми в мотора му. За Гран При на Франция обаче конструкторът изглежда доста по-силен от изминалите няколко кръга през 2018-а и цели трима пилоти намериха място в топ 4 - Винялес, третият Валентино Роси и четвъртият Йоан Зарко.Единственият пилот в топ 4, който е без Yamaha, е Марк Маркес. Пилотът на Honda падна по средата на тренировката, като нарани леко лакътя си и повреди новите аеро елементи по машината си. Въпреки това имаше силата да запише второ най-добро време. На пето място остана Андреа Довициозо от Ducati, който вчера поднови договора си с конструктора Всички пилоти от първата петица успяха да подобрят пресния рекорд за обиколка от вчера, поставен от Дови, като се очаква квалификацията този следобед да даде ново постижение.Съотборникът на Дови Хорхе Лоренсо остана шести, следван от Джак Милър с още един мотор на Ducati и Дани Педроса, който претърпя катастрофа. Времето на Педроса обаче не бе достатъчно за директно място в квалификацията, отреждаща полпозишън.Директно място за Q2 си гарантираха още Алейш Еспергаро с Aprilia, Тито Рабат с още един сателитен Ducati и Андреа Яноне със Suzuki. Кал Кръчлоу обаче не успя да намери правилния ритъм и остана 11-и. Съотборникът на Яноне Алекс Ринс също не намери място в топ 10.Освен Педроса, инцидент претърпя и Брадли Смит с КТМ, но след преминаване в медицинския център бе съобщено, че състоянието му е добро.