По-тежки наказания при контакти в MotoGP след скандала с Роси и Маркес

Стюардите на MotoGP вече ще налагат по-тежки наказания при опасно каране след скандала, който се образува при контакта между Валентино Роси и Марк Маркес преди две седмици в Аржентина. Мерките бяха приети в петък на среща на Комисията по безопасност в шампионата в Тексас. Сред присъстващите бяха и повечето пилоти от стартовата решетка на всички класове.

През седмицата петкратният световен шампион Хорхе Лоренсо заяви, че до такива инциденти се стига именно поради вина на стюардите, които не санкционират както трябва подобно агресивно поведение на пистата.

"Повториха ни няколко пъти, че оттук нататък нещата ще бъдат правени по по-прецизен начин. Колкото по-тежки са санкциите, толкова по-малко ще бъдат", коментира след срещата Пол Еспергаро от КТМ.

Controversial moment in #ArgentinaGP race between Marc Márquez and Valentino Rossi: @marcmarquez93 clashes with @ValeYellow46 and this falls down

Images: #MotoGP#MatraXChannel #RepsolHonda #YamahaRacing #Argentina pic.twitter.com/aSo3rvDErA