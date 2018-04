Моторни спортове Маркес бутна Роси, а Кръчлоу е новият лидер в MotoGP след пълен хаос в Аржентина 08 април 2018 | 22:23 - Обновена 0 0 0 0 1 The #ArgentinaGP was the 750th Grand Prix victory for Honda



That's some accolade for @calcrutchlow pic.twitter.com/1BiUpo3BFP — MotoGP™ (@MotoGP) April 8, 2018

Защитаващият титлата си Марк Маркес получи две наказания в хода на състезанието, едното от които за "безотговорно изпреварване", което доведе до падането на Валентино Роси. EVEN MORE DRAMA @marcmarquez93 and @ValeYellow46 clash and the Italian goes down!#ArgentinaGP pic.twitter.com/6bZxTFISuJ — MotoGP™ (@MotoGP) April 8, 2018

Днешната Гран При на Аржентина започна с фалстарт за Маркес. След загряващата обиколка моторът му просто спря и той започна да го бута към питлейна. Представително лице му каза да стартира от там, но малко след това моторът запали и Маркес все пак стартира заедно с останалите пилоти. Поради факта, че не изпълни нареждането обаче състезателната комисия му наложи наказание преминаване през питлейна. That race start from @marcmarquez93 is under investigation



We told you...the drama doesn't stop#ArgentinaGP pic.twitter.com/7ToQWcAYDr — MotoGP™ (@MotoGP) April 8, 2018

В първата обиколка основните ходове бяха дело на Маркес, който напредваше с всеки завой и до края й зае втората позиция. Малко след старта съотборникът му Дани Педроса падна заради контакт със Зарко, а Маркес пое лидерството от стартиралия първи Джак Милър със сателитна Honda. Междувременно петкратният шампион Хорхе Лоренсо се движеше на последната 23-а позиция.



В петата обиколка Маркес изтърпя първото си наказание и се върна на трасето 19-и, а колоната бе поведена отново от Милър. Още след първите осем обиколки бе видно, че битката за победа ще бъде между Милър, Ринс, Зарко и Кръчлоу. The fight is on for the win



Here comes @Rins42 #ArgentinaGP pic.twitter.com/jLOptw5w5B — MotoGP™ (@MotoGP) April 8, 2018



По-назад Маркес започна да наваксва, но още първото му изпреварване спрямо Алейш Еспергаро с Aprilia бе опасно. В 12-ата обиколка той влезе в зоната на точките с 14-о място, докато победителят от Катар Андреа Довициозо държеше седма позиция и преди състезателната дистанция да бъде преполовена бе изпреварен от дуото на Yamaha Валентино Роси и Маверик Винялес.



В 15-ата обиколка лидерът Милър допусна грешка на завой номер 13 и падна на 4-а позиция. Кръчлоу поведе за първи път и серията от изпреварвания между него и Зарко започнаха.



Междувременно Роси и Винялес се движеха в комплект и заеха пето и шесто място преди Маркес да се появи и да се сблъскат с Доктора. Валентино все пак вдигна мотора си и се върна в състезанието, финиширайки 19-и. We still haven't caught our breathe...



