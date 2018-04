Маркес оглави третата тренировка от MotoGP в САЩ, Зарко с прогрес

Пилотът на Honda Марк Маркес доминира в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в САЩ, но не успя да подобри вчерашното най-добро време на Андреа Яноне от Suzuki. Състезателите нямаха възможност да направят финална атака в сесията, тъй като в последните десет минути заваля дъжд. Малцина пилоти успяха да подобрят представянето си от вчера, сред които Йоан Зарко със сателитната Yamaha, Андреа Довициозо с Ducati и Маркес.

#MotoGP FP3 @andreaiannone29 remains on top of the time sheets but @marcmarquez93 is closing in after a tricky session #AmericasGP pic.twitter.com/omnuXIFcKb