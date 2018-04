Вижте графика за Гран При на САЩ

Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес си навлече доста критики след агресивното си каране по време на Гран При на Аржентина, когато изблъска Алейш Еспергаро, а малко по-късно и Валентино Роси. Колкото и хъс и решителност да имаше испанецът, той напусна Южна Америка без точка след две наложени наказания в рамките на 24 обиколки. В САЩ обаче шампионът ще стартира като абсолютен фаворит, който не е губил на американското трасе "Остин", откакто се състезава там.От началото на сезона виждаме и сила от независимите отбори , като Йоан Зарко (Yamaha) със сигурност ще бъде сред главните действащи лица в неделя, Валентино Роси (Yamaha) ще търси реванш, а Андреа Довициозо ще даде всичко от себе си да не намалява аванса си от 15 точки пред Маркес.

Петък:

Първа тренировка – 17:55 – 18:40

Втора тренировка – 22:05 – 22:50

Събота:

Трета тренировка – 17:55 – 18:40

Четвърта тренировка – 21:30 – 22:00

Квалификация – 22:10 – 22:50

Неделя:

Загрявка – 17:40 – 18:00

Състезание – 22:00

It's time to start unpacking those boxes for the #AmericasGP pic.twitter.com/xBzOjSjJYY