Моторни спортове Времето на частните отбори в MotoGP 18 април 2018 | 20:36



Cal Crutchlow is your #ArgentinaGP race winner and now leads the @MotoGP championship! pic.twitter.com/QASZxy4CpU — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) April 8, 2018 След триумфа на Кал Кръчлоу със сателитната машина на Honda, за първи път от 2004 година независим пилот оглавява класирането при пилотите в MotoGP. Освен овациите от тези две постижения Кръчлоу си спечели и родните аплодисменти, превръщайки се в първия британец, заел челното място в подредбата от над 30 години. Това обаче не е всичко. След два преминали кръга нито един заводски пилот не успя да спечели полпозишън благодарение на амбициите на Йоан Зарко в Катар и Джак Милър в Аржентина. Преди шедьовъра на Милър на холандската писта "Асен" през 2016 година, състезател от частен отбор не бе печелил от 2006 година, когато Тони Елиас победи Валентино Роси със зрелищните 0.002 секунди преднина. #70DaysUntilQatar (24+46) Toni Elias wins at Estoril '06 with a gap of only 0.002s over Valentino Rossi #PhotoFinish pic.twitter.com/b5fVpVFyFk — MotoGP Fan Zone (@bgmotogp) January 12, 2017 От онази победа на Милър в Холандия Кръчлоу спечели три Гран При победи, а изглежда, че на хоризонта предстоят още. Именно Кръчлоу бе най-застрашителният независим пилот, докато миналата година на стартовата решетка не се присъедини шампиона от Moto2 Йоан Зарко. Още в дебютното си състезание той изненада приятно, а по-късно през сезона два пъти финишира втори и веднъж трети. Сериозен напредък този сезон демонстрира още един млад пилот, доскоро дебютант – талантът на Suzuki Алекс Ринс. The taste of winning



@calcrutchlow

@JohannZarco1

@Rins42 #ArgentinaGP pic.twitter.com/RFnYAyNQeQ — MotoGP™ (@MotoGP) April 8, 2018 Испанецът завърши вълнуващата Гран При на Аржентина на трета позиция, а в топ 10 намериха място цели шестима пилоти от частни отбори. Факт е, че все още се намираме в самото начало на сезона, но старта е фантастичен индикатор на това, което ни очаква до ноември, и намеква за доста смалена разлика между заводските и частните отбори в MotoGP.

