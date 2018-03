Моторни спортове Довициозо бе над всички и във втората тренировка от MotoGP в Катар 16 март 2018 | 20:03 - Обновена 0 0 0 0 0







Между топ 3 и останалите пилоти се отвори немалка разлика, но въпреки това първите 14 пилота са разделени от едва секунда. На четвърта позиция остана съотборникът на Довициозо – Хорхе Лоренсо с изоставане от половин секунда спрямо първото място. Неговата сесия обаче не протече перфектно заради появилите се искри от мотора му. Пилотът на Ducati Андреа Довициозо продължи да бъде най-бързият пилот от MotoGP в Катар и следобед. Италианецът, който сутринта победи Валентино Роси в първата тренировка за 2018 година , във втората сесия победи с минимална преднина друг свой сънародник – Данило Петручи със сателитен Ducati. Най-добрата си обиколка – 1:54.361 минути - Дови записа в заключителните минути. Втората сесия, за разлика от първата, се проведе под светлините на прожекторите на катарската писта "Лосаил", тъй като и самото състезание ще бъде проведено на изкуствени светлини.Кал Кръчлоу със сателитна Honda бе първият пилот, който подобри постижението на Дови от сутринта, но световният шампион Марк Маркес бързо се изкачи начело в подредбата. Suzuki още веднъж напомни, че е претърпял катарзис тази зима и Алекс Ринс подобри обиколката на Марк. В последната фаза на сесията единствено Дови и Петручи осъществиха прогрес.Между топ 3 и останалите пилоти се отвори немалка разлика, но въпреки това първите 14 пилота са разделени от едва секунда. На четвърта позиция остана съотборникът на Довициозо – Хорхе Лоренсо с изоставане от половин секунда спрямо първото място. Неговата сесия обаче не протече перфектно заради появилите се искри от мотора му. Sparks fly for @lorenzo99 under the lights!



That's not supposed to happen pic.twitter.com/OWSEAJcqX6 — MotoGP™ (@MotoGP) March 16, 2018 Пети финишира Андреа Яноне с втория Suzuki, следван от триото на Honda Марк Маркес, Дани Педроса и Кръчлоу. Те от своя страна бяха последвани от триото на Yamaha. Who will claim the bragging rights on the first day of the 2018 #MotoGP season?



We're about to find out in FP2 pic.twitter.com/Wi1uN4HchX — MotoGP™ (@MotoGP) March 16, 2018 За Винялес, който е миналогодишния победител в Катар, това означава, че ако не влезе в топ 10 утре сутринта на третата тренировка, ще трябва да премине през първата квалификация, за да се опита да спечели полпозишън за Гран При на Катар.

