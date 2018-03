Довициозо и Роси зададоха темпото в първата MotoGP тренировка за 2018

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо записа най-бързата обиколка в първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Катар - 1:55.366 минути. Италианецът постигна това в последните 3 минути от сутрешната сесия на "Лосаил" и остави ветерана Валентино Роси на втора позиция. Топ 3 допълни защитаващият титлата си този сезон испанец Марк Маркес.

Вторият пилот на Ducati Хорхе Лоренсо зададе темпото след първата серия от обиколки. Камерите в бокса му пък хванаха любопитен момент, в който той обяснява на екипа си, че разположението на седалката на мотора не му е удобно.

