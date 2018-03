Неостаряващият Хигинс с рекордна титла на Уелс

Your 2018 Welsh Open champion - John Higgins! ‍ pic.twitter.com/C2utvOpSuZ — Live Snooker (@Livesnooker) March 4, 2018

Неостаряващият Джон Хигинс победи възродения Бари Хоукинс с 9:7 във финала на Откритото първенство на Уелс по снукър , като спечели 30-а ранкинг титла в забележителната си кариера. Вълшебника от Уишоу направи обрат от 2:4, печелейки седем от последвалите десет фрейма, с което заслужи трофея “Рей Риърдън” и чек за 70 хиляди паунда.Също така шотландецът е първият майстор на щеката в историята с пет триумфа в Уелс, изпреварвайки постижението на Рони О’Съливан. Рекордът е значим най-вече поради факта, че Откритото първенство на Уелс е най-старият ранкинг турнир, с изключение на Световното първенство и Шампионата на Обединеното кралство. Предишните триумфи на Джон Хигинс в Кардиф са през 2000, 2010, 2011 и 2015 година. Това е втора ранкинг титла през сезона за Вълшебника от Уишоу, който спечели и Откритото първенство на Индия през септември миналата година, а във вечната класация на ранкинг шампионите вече изостава само с 2 купи от Рони О’Съливан и шест от Стивън Хендри.Триумфът на Хигинс е показателен за неостаряващата класа и статут на “евъргрийн”-и на изумителното трио, дебютирало в професионалното направление на снукъра през 1992 година - шотландецът, Марк Уилямс и Рони О’Съливан. Помежду си тримата са спечелили осем от проведените досега 16 ранкинг турнира и на 42-годишна възраст продължават да доминират и най-вече да впечатляват с психологическата си устойчивост и манталитет на победители.Бари Хоукинс се завърна на голямата сцена, където феновете свикнаха да го наблюдават през последните пет години. Той получи чек за 30 хиляди паунда, като след полуфиналната си победа обясни трагедията, поради която едва сега възражда формата си край зеленото сукно