Трагедията зад слабия сезон на Бари Хоукинс

FINAL | The final of the ManBetX Welsh Open will be contested between John Higgins and Barry Hawkins on Sunday with history and Players Championship qualification on the line. Who will take home the title? pic.twitter.com/CGUH1x2nbi — WPBSA (@WPBSAofficial) March 3, 2018

After today's semi-final victory @TheHawk147 talked movingly about what has been a difficult year for him since tragedy struck his family.

https://t.co/syi3cM2dCS pic.twitter.com/mc9Houucem — World Snooker (@WorldSnooker1) March 3, 2018

Играх снукър, но не мислих за мачовете, умът ми беше другаде. Беше много тежък период за семейството ми и най-вече за сестра ми и двете й деца близнаци. През последните месеци се опитвах да намеря формата си, като сега се чувствам по-добре и мога да продължа напред. Никога няма да забравя какво се случи, но поне сега се справям със ситуацията”, коментира Хоукинс, който ще се изправи срещу Джон Хигинс във финала в Уелс. Финалистът в “Крусибъл” през 2013 година (плюс четири участия на полуфинали в последните пет години) Бари Хоукинс разкри трагичната причина за изненадващо слабия си сезон 2017/18 до момента. Ястреба се класира на финала в Откритото първенство на Уелс по снукър , като за първи път през настоящата кампания премина четвъртфиналите на който и да е ранкинг турнир.След победата на полуфиналите в Кардиф над Нопон Сенкам с 6:4 Ястреба разкри трагичната причина за слабите си резултати до момента.“Миналият април отпразнувах печален рожден ден след края на Световното първенство. В предишните шест месеца съпругът на сестра ми страдаше от депресия, но всички си мислехме, че започва да се оправя и нещата се нормализират. Онази вечер баща ми го закара вкъщи и за огромно съжаление, той отне собствения си живот. Усещал е, че няма друг изход. Изобщо не го очаквахме.Аз бях до него около час, докато парамедиците се опитваха да го спасят. Никога не съм прежиявал подобно нещо и не бих желал да преминавам през него отново. Бях тотално съкрушен около половин година.Играх снукър, но не мислих за мачовете, умът ми беше другаде. Беше много тежък период за семейството ми и най-вече за сестра ми и двете й деца близнаци. През последните месеци се опитвах да намеря формата си, като сега се чувствам по-добре и мога да продължа напред. Никога няма да забравя какво се случи, но поне сега се справям със ситуацията”, коментира Хоукинс, който ще се изправи срещу Джон Хигинс във финала в Уелс.

