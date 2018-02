Формула 1 Рикардо и Ред Бул най-бързи до обяд в първия тест във Ф1 за годината 26 февруари 2018 | 14:51 - Обновена 0 0 0 0 1



Обиколката за 1:20.179 минути на Рикардо бе с медиум гуми и дойде в последните минути на 4-часовата сутрешна сесия, когато и Ботас успя да изпревари Кими Райконен на второто място. Най-много работа свърши Нико Хюлкенберг от Рено, който записа 73 обиколки и остана на 4-а позиция. С една обиколка по-малко пък записа Брендън Хатрли в болида на Торо Росо, който вече се задвижва от Хонда. We’ll be back out on track soon - just need to remove that pesky gravel. #BarcelonaTest pic.twitter.com/jfaXYmwoFN — McLaren (@McLarenF1) February 26, 2018 Даниел Рикардо с новия RB14 бе най-бързият пилот до обяд при старта на тестовата подготовка във Формула 1 за сезон 2018 в Барселона. Втори – на две десети изоставане - приключи Валтери Ботас с Мерцедес, който следобед ще отстъпи мястото си на четирикратния шампион Люис Хамилтън.Обиколката за 1:20.179 минути на Рикардо бе с медиум гуми и дойде в последните минути на 4-часовата сутрешна сесия, когато и Ботас успя да изпревари Кими Райконен на второто място. Най-много работа свърши Нико Хюлкенберг от Рено, който записа 73 обиколки и остана на 4-а позиция. С една обиколка по-малко пък записа Брендън Хатрли в болида на Торо Росо, който вече се задвижва от Хонда. Най-малко обиколки записа Фернандо Алонсо, около когото се въртя цялата драма тази сутрин. Испанецът получи технически проблем още в шестата си обиколка, когато болидът му остана без задно дясно колело и бе показан първия червен флаг за 2018-а. Новият MCL33 остана в гаража за малко над 3 часа, но 15 минути преди обедната почивка Алонсо отново излезе на пистата за още четири обиколки. Fernando returns to the track. pic.twitter.com/oUNe43bUfi — McLaren (@McLarenF1) February 26, 2018 Даниел Рикардо Ред Бул 60 1:20.179 медиум Валтери Ботас Мерцедес 58 1:20.349 медиум Кими Райконен Ферари 60 1:20.506 софт Нико Нюлкенберг Рено 73 1:20.547 медиум Брендън Хартли Торо Росо 72 1:22.371 софт Ланс Строл Уилямс 46 1:22.452 софт Ромен Грожан Хаас 32 1:23.092 медиум Фернандо Алонсо Макларън 10 1:24.202 суперсофт Маркус Ериксон Заубер 41 1:24.897 медиум Никита Мазепин Форс Индия 22 1:25.628 медиум

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

