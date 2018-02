Нищо ново - Макларън и Алонсо започнаха с фалстарт (видео)

От Макларън и тази година не нарушиха традицията си да стартират предсезонната подготовка за предстоящия шампионат във Формула 1. Това се случи заради технически проблем още преди да е започнала реалната работа по новия болид на пистата "Каталуния" край Барселона.

По ирония на съдбата още в първия ден на пистата от съвместната работа с Рено пропуснатите часове тестове притеснително напомнят за кошмарните три години с Хонда. Още в шестата обиколка звездата на британския тим остана без задно дясно колело на своя MCL33, заради което изпусна контрола над колата на последния завой и завърши теста в чакъла на зоната на сигурност. От Макларън потвърдиха, че ще отнеме няколко часа на механиците им, за да успеят да подготвят новия MCL33 отново за пистата.

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier



Just a handful of laps in - not an ideal start to #F1Testing for McLaren #F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L