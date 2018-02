Историческа титла за Рони О'Съливан

What a season for @ronnieo147!



Рони О'Съливан не бе играл от "Мастърс"-а насам, но въпреки това спечели един от най-силните ранкинг турнири по снукър и продължи да пише историята на величието си край зеленото сукно. Ракетата разгроми с 10:3 Дин Дзюнхуей във финала на Световната Гран при и вдигна 32-ра ранкинг титла в забележителната си кариера, и то в същата зала "Гилд" в Престън, където преди 25 години за първи път спечели какъвто и да е трофей (Шампионата на Обединеното кралство).Триумфът в Световната Гран при е исторически и поради факта, че за първи път в кариерата си Гения от Чигуел печели четири ранкинг турнира в рамките на един сезон. Той има на сметката си отличията от Откритото първенство на Англия през октомври 2017 година, Шанхай Мастърс през ноември и Шампионата на Обединеното кралство през декември.До края на настоящата кампания остават пет ранкинг събития и е съвсем реално да се предполага, че О'Съливан може да изравни рекорда от пет титли в един сезон, държан в момента от Стивън Хендри, Марк Селби и "жертвата" му на финала в Престън Дин Дзюнхуей. Единствено през сезон 2004/05 Рони бе печелил три ранкинг турнира, а сега вече набързо не само навакса изоставането си от Джон Хигинс и Стив Дейвис във вечната класация, като им дръпна значително, но и се доближи до само 4 трофея от лидера Хендри.Титлата в Световната Гран при донесе на Ракетата и 100 хиляди паунда, като той вече е спечелил 600 хиляди от ранкинг турнири този сезон и може да стане първият в историята с над 1 милион печалби - чекът за световния шампион в "Крусибъл" е 425 000 лири и би му стигнал да запише и това постижение. О'Съливан имаше аванс от 6:3 в първата сесия на финала, където реализира и трите си сенчъри брейка , като във вечерния сегмент съвсем обезкуражи съперника си с доминация на масата. Мачът в никакъв случай не оправда очакванията да се превърне в един от най-паметните (дори в рамките на настоящата кампания), като и двамата майстори бяха далеч от най-доброто си ниво, но все пак Ракетата се погрижи Дзюнхуей да не натрупа повече от общо 35 точки във вечерната сесия. Брейк от 83 в 13-ия фрейм пък подпечата успеха на англичанина, който по всички показатели бе по-солиден от обезверения си съперник.О'Съливан приключи мача с 94% успеваемост на ударите (тя бе 99% в полуфиналната победа над Стивън Магуайър), 81% успеваемост на сейфти играта, 64% успеваемост при дългите удари, както и 59% прекарани на масата. Той реализира 1145 точки срещу едва 364 на Дзюнхуей, който имае 86% потинг, 64% вкарани дълги топки и 73% сейфти, като в 11-ия фрейм си удари главата в борда след поредния пропуск и пропуснат шанс.Китаецът не можа да спечели 14-а ранкинг титла в кариерата си и втора за сезона след тази от World Open през септември, но показа признаци на съживяване в кампания 2017/18, а и ще може да се утеши с 40-те хиляди паунда от наградния фонд.Следващият ранкинг турнир от календара започва на 26 февруари - Откритото първенство на Уелс.