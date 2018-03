Снукър Рони О'Съливан докосва историческа титла в Световната Гран при 25 февруари 2018 | 17:42 0 0 0 0 1

Ronnie O'Sullivan opens up a 6-3 lead over Ding Junhui at the conclusion of the afternoon session, producing high breaks of 71, 124, 105 and 120! #WorldGrandPrix pic.twitter.com/Pa37WHqjSu — Live Snooker (@Livesnooker) February 25, 2018

Дин първи се възползва от разположението на топките на масата и направи брейк от 53 точки, за да спечели първия фрейм. Той пропусна последната си комбинация с розова, преди да трябва да разчиства цветовете, като можеше да направи серия от 86, но О’Съливан си остана на стола и пропускът не бе фатален. Гения от Чигуел твърде често през сезона започваше да притиска съперниците си от самото начало на мачовете и от тази гледна точка за Дзюнхуей бе добре, че взе аванс, макар и минимален.



Рони успя да изравни резултата чрез брейк от 71, преди който двамата с Дин пропуснаха няколко дълги червени. Самият О’Съливан не демонстрира добър контрол над кюбола в началото на визитата си, когато трябваше да прави редица компенсиращи удари. В крайна сметка последните две комбинации в брейка му бяха отлично изградени и той си седна на стола при една оставаща червена.



В третия фрейм изненадващо визитата на Ракетата секна на 43 точки, когато пропусна черна от оригиналната позиция, а по време на удара мостът му бе по-странен от обичайният. Грешките на Дин също не спираха, но той бе върнат на масата при 0-52 след нов пропуск по черната на англичанина. Задачата му не бе никак лека, защото последните две червени бяха на срещуположни дълги бордове. Първата щека на Азия обаче се справи впечатляващо, но допусна позиционна грешка по жълта и трябваше да играе сейфти по кафявата. Така със серия от едва 39 и изоставане 47-52 китаецът върна противника си на масата. Дин впоследствие направи фаул по въпросната топка и загуби размяната, което бе наказано от Рони и той с разчистване до розова поведе с 2:1.

The interval worked a treat for @ronnieo147 #LadbrokesSnooker pic.twitter.com/TGXmnwAdpl — World Snooker (@WorldSnooker1) February 25, 2018

Гения от Чигуел обаче не можа да натрупа повече от 42 точки в актива си в следващия фрейм, преди да си седне на стола. Той направи най-изненадващия си пропуск по най-лесната топка от всички изиграни двубои от седмицата. От това се възползва Дин, който с мини-брейк от 39 реализира фрейм-бола си и запази тенденцията никой да не се откъсва с повече от една партия в резултата, както и никой да не бъде с впечатляващ брейк-билдинг във финала към момента.



Интервалът се бе отразил, очевидно, доста освежаващо на Ракетата, защото той реализира страхотен shot-to-nothing - червена в среден джоб, която вдъхнови отличен сенчъри брейк от 131 точки за 3:2. О’Съливан направи още един в следващата партия - 106 - за 4:2, с което продължи да не дава на Дин шанс да навлезе в ритъм след почивката.

Ding Junhui keeps Ronnie O'Sullivan in sight #LadbrokesSnooker pic.twitter.com/KbhiawmCeP — World Snooker (@WorldSnooker1) February 25, 2018

Kитаецът все пак спря поредицата от спечелени фреймове на съперника си в биткаджийска седма партия, която отиде на неговата сметка без големи точкови серии и с няколко сейфти размени. Все по-голямо впечатление обаче правеше “черният” борд, който изобщо не позволяваше на играчите да предскажат движението на топката след отскачане от него.



Ракетата си гарантира водачеството във вечерната сесия с повеждането с 5:3, след като трудно изпълнение на Дин с удължителя за долния ляв джоб не се получи. Toзи пропуск “вдъхнови” поредица от 53 и О’Съливан отново дръпна с два фрейма, като продължи да бъде играчът с високите точкови серии в двубоя.

Yet another century for @ronnieo147, who has three in this match and ten for the week!



The Rocket has scored more hundreds than any other player this season (59), three ahead of Judd Trump.



More importantly, a 6-3 advantage after nine frames here! #LadbrokesSnooker pic.twitter.com/i84U4sjEb9 — World Snooker (@WorldSnooker1) February 25, 2018

