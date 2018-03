Honda доминира изцяло на MotoGP теста в Тайланд

Дани Педроса с Honda приключи третия последен ден от втория предсезонен тест в MotoGP на тайландската писта "Бурирам" с най-добро време за обиколка. Благодарение на него японският конструктор оглави и трите тестови дни в Тайланд с трима различни пилоти - един, от които - сателитен (Кал Кръчлоу). Испанецът изпревари сателитния талант на Yamaha Йоан Зарко в последните десет минути от тестовия ден. Единствено тези двама пилоти паднаха под бариерата от минута и половина за обиколка, като успяха и да подобрят вчерашния еталон, поставен от шампиона Марк Маркес.

We have a new member of the 1:29 club at the Buriram Circuit!@26_DaniPedrosa is the latest to join with a lap of 1:29.961 pic.twitter.com/gOSQC6FneE — MotoGP™ (@MotoGP) 18 февруари 2018 г.

Кръчлоу, който бе най-бърз в петък, остана на третата позиция, на две десети зад Зарко. Той бе следван от Маркес, който освен, че не успя да подобри представянето си, претърпя и катастрофа.

#MM93 had a small off at turn 12. By the looks of this picture he tried very, very hard to save it! #NotThisTime #NextTime pic.twitter.com/2U2HNx46c8 — MotoGP™ (@MotoGP) 18 февруари 2018 г.

Топ 6 допълва Алекс Ринс със Suzuki, който се радва на най-успешния си тест в кралския клас въпреки нов инцидент, а зад него се нарежда новият състезател с Ducati Джак Милър. Изглежда, че неговата адаптация към новата машина е далеч по-лесна от тази на Хорхе Лоренсо и Милър всъщност бе най-бързият пилот за италианския конструктор на пистата днес. Той също претърпя лека катастрофа днес, но след нея дори помогна моторът му да бъде качен на пикапа.

Another tumble for Alex Rins today in turn 10. Rider ok pic.twitter.com/9avqFneRZh — Matthew Birt (@birtymotogp) 18 февруари 2018 г.

Crash at turn 4 for Jack Miller. Such a lovely fella he even helped load the bike on the recovery truck pic.twitter.com/QCnZ5w9SsD — Matthew Birt (@birtymotogp) 18 февруари 2018 г.

На четири десети зад Педроса седмото място зае заводския пилот на Ducati Андреа Довициозо, докато Лоренсо остана 22-ри. В края на теста той дори смени новата си машина за GP17, но дори с миналогодишната не успя да напредне в подредбата.

Зад Дови топ 10 допълват новобранеца на Honda Такаами Накагами, Тито Рабат със сателитен Ducati и Валентино Роси. Съотборникът на Доктора Маверик Винялес остана едва 12-и.