Кръчлоу и Ринс изненадаха в първия тест от MotoGP в Тайланд

Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу и младокът от Suzuki Алекс Ринс изненадващо оглавиха първия тестови MotoGP ден в Тайланд. Най-добрата обиколка на британеца - 1:30.797 минути - бе записана 40 минути преди края на сесията въпреки лека катастрофа по-рано през деня.

За по-голямата част от деня първата позиция бе заел именно световният шампион Марк Маркес с Honda, който в крайна сметка остана трети след натиска на пилотите в последния час. Четвърти, само на 1.5 десета от Кръчлоу, остана Андреа Довициозо, който изпробва нови аеродинамични елементи на Ducati. Неговият съотборник Хорхе Лоренсо бе десети, а аеро компонентите му бяха различен вариант на конструктора.

Andrea Dovizioso goes out with new design of front fairing 2018 version #forzaducati pic.twitter.com/FRL16CWEsH — Ducati Motor (@DucatiMotor) February 16, 2018

Силен финал на сесията имаше и Дани Педроса, благодарение на който в топ 5 намериха място три мотора на Honda. Зад него остана сателитното дуо на Ducati Данило Петручи и Джак Милър. Валентино Роси бе най-бързият пилот с Yamaha на осма позиция и изоставане от 0.392 секунди спрямо лидера. Маверик Винялес не успя да напредне повече от 11-о място пред Йоан Зарко.

Close of play on day one of the #ThaiTest



Top 10

1. Crutchlow

2. Rins

3. Marquez

4. Dovizioso

5. Pedrosa

6. Petrucci

7. Miller

8. Rossi

9. Iannone

10. Lorenzo pic.twitter.com/dIXfNihuIq — MotoGP™ (@MotoGP) February 16, 2018

Инцидент претърпя тест пилотът на КТМ Мика Калио, който бе отведен за медицински прегледи.