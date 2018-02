Тенис Григор Димитров е на 1/2-финал след безмилостен тенис 16 февруари 2018 | 15:57 - Обновена 0 0 0 7 79



Хасковлията спечели с 6:3, 6:4 и съвсем заслужено се класира на полуфиналите турнира от сериите АТР500 в Ротердам. Там ще го очаква добрият му познайник Давид Гофен, който бе “любимата жертва” на българина през миналата година и бе свързан с най-големите му успехи.

#Rotterdam QF. Triunfo de Grigor Dimitrov , eliminó a Andrey Rublev por 6-3; 6-4 y chocará con David Goffin en semifinales pic.twitter.com/ugcLM1EhUy — Set y Partido (@setypartidook) February 16, 2018

Срещу Рубльов Григор се очакваше да има проблеми, но той спечели далеч по-убедително и особено в първия сет бе тотален доминатор на корта. Във втория имаше само един момент, в който превъзходството на Димитров не бе подчертано - в продължилия почти десет минути девети гейм, когато обаче в крайна сметка българинът затвърди пробива си.

Grigor Dimitrov regresa a SF de Rotterdam al derrotar a Andrey Rublev 6-3 6-4 y enfrentará a David Goffin (5-1 el frente a frente pra el búlgaro) pic.twitter.com/WGXRFmsQD2 — LuisAlfredoAlvarez (@LuisAlvarez_1) February 16, 2018

За разлика от предишните мачове, Димитров този път бе страхотен от бекхенд страната си и още по-впечатляващото бе, че го ползваше в 55% от разиграванията от основната линия и въпреки това обикновено ги печелеше. Единственият негативен аспект от днешния ден е, че Давид Гофен стигна

.@GrigorDimitrov (@TennisTV ) pic.twitter.com/Jpxh4ZE9AI — doublefault28 (@doublefault28) February 16, 2018

ПЪРВИ СЕТ



Двамата започнаха скорострелно двубоя със спечелване на първите си сервис-геймове на нула, като правеше впечатление стремежът на Рубльов да натиска повече към бекхенд страната на българина - нещо, което Филип Краинович опитваше да прави (не безуспешно) във вчерашния двубой. Димитров запази стопроцентовата си успеваемост на първи начален удар и спечели без драми третия гейм за 2:1.

Wedstrijd nr 2 #abnamrowtt @AndreyRublev97 tegen @GrigorDimitrov pic.twitter.com/fREVZhXDQr — Corina Uitewaal (@CorinaUitewaal) February 16, 2018

В четвъртия гейм Димитров стигна до две точки за пробив, като втората бе изградена след отлично разиграване от основната линия, продължило с апроуч от Рубльов, но контриран по перфектен начин с минаващ форхенд уинър. Мрежата пък "удари рамо" на Димитров в следващия момент и пробивът бе факт - 3:1. Българинът обаче не вкарваше постоянно първия си сервис в последвалия гейм и съответно агресивните ретури на Рубльов му осигуриха дюс. Григор обаче беше непробиваем от основната линия и възнагради доброто си представяне с още по-солиден аванс от 4:1.

Het is mogelijk een historische dag . Ben je niet in staat naar @rotterdamahoy te komen, maar wil je wel het Daily Bulletin lezen? Dat kan: https://t.co/rHH7oZ8pPK pic.twitter.com/fFHonDwV2B — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 16, 2018

Рубльов спечели следващия гейм, но не без нерви и поддаване на напрежението, а някои неуспешни проверки с ястребовото око съвсем го извадиха от психологически баланс и не бе изненадващо, че Григор пак спечели на нула за 5:2.



Димитров поддържаше изключително висок процент на вкаран първи сервис в сета - 86%, при което съвсем нормално остави впечатление, че го спечели по толкова убедителен начин, какъвто не сме гледали от него досега в Ротердам - 6:3 след лекцията по



ВТОРИ СЕТ



Бекхендът на Григор бе значително по-агресивен, по-ефективен и по-добре стратегически пласиран и използван, като създаде доста проблеми на Рубльов в първия му сервис-гейм от втория сет, макар именно с бекхенд в мрежата на българина да се стигна до спечелване на дюса от страна на младока - 0:1. След като първия сервис-гейм на Рубльов продължи шест минути, Димитров отговори със светкавичен такъв, спечелен на 15, украсен с бекхенд уинър.



Oтново след 30-30 руснакът успя да спечели подаването си, но хасковлията отново бе изключително солиден на ретур и правеше да изглежда сякаш съперникът му не сервира добре, а в действителност Рубльов вкарваше 68% от първия си начален удар - за сравнение, Димитров бе с 58% успеваемост по този показател в първия сет срещу Филип Краинович вчера.

.@GrigorDimitrov (@TennisTV ) pic.twitter.com/LJ4VLPugBW — doublefault28 (@doublefault28) February 16, 2018

Димитров за първи път в мача трябваше да защитава точка за пробив в четвъртия гейм, но го направи с изключителен форхенд уинър с отскок, който влезе в ъгъла на корта. Рубльов повиши силата на форхендите и бекхендите си, но правеше грешки в по-продължителните разигравания и сам си попречи да постави под някакво по-голямо напрежение съперника си.

What a performance by big serving @GrigorDimitrov



No.2 seed books a spot in the semis. Beats @AndreyRublev97 6-3, 6-4



Next up: David Goffin... pic.twitter.com/7Ze2M2q49b — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 16, 2018

Димитров пак направи пробив в ключов момент от сета - за 4:3, след като издържа на бомбените форхенди от основната линия на Рубльов и интелигентно го преодоляваше на мрежата, а и се възползваше от грешките му, за да вземе важно предимство. Григор от 40-0 допусна да се стигне до брейк-бол за руснака, но пък го отрази с ас, след като малко по-рано бе записал първата си двойна грешка. Всяко добро отиграване и всеки разход на усилия от страна на Рубльов обаче биваха обезсърчавани от солидния сервис на хасковлията. В крайна сметка над 9-минутният гейм бе спечелен от Григор и той с повече класа и постоянство успя да стигне до затвърждаване на пробива - 5:3.



Българинът спечели с ас комфортния си сервис-гейм и за втори път в кариерата си стигна полуфинал в Ротердам.

