Тенис Гофен вече чака Григор на 1/2-финалите в Ротердам 16 февруари 2018 | 13:41 0 0 0 1 2

Unfortunately Tomas Berdych had to withdraw due to illness.



Fourth seeded David Goffin through to the semifinals in Rotterdam. #abnamrowtt pic.twitter.com/fnb73KibWE — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 16, 2018

Гофен трябваше да играе днес срещу номер 6 Томаш Бердих (Чехия), който обаче се отказа от двубоя поради заболяване.

That sinking feeling when there’s nothing you can do...



A beauty by @David__Goffin #OSDF18pic.twitter.com/BvA3kbyQHF — Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2018

Следващият съперник на Давид Гофен ще бъде победителят от двубоя между номер 2 Григор Димитров (България) и Андрей Рубльов (Русия), който започва не преди 14.30 часа. Поставеният под номер 4 в схемата Давид Гофен (Белгия) се класира без игра за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в зала в Ротердам с награден фонд 2 милиона евро.Гофен трябваше да играе днес срещу номер 6 Томаш Бердих (Чехия), който обаче се отказа от двубоя поради заболяване.Следващият съперник на Давид Гофен ще бъде победителят от двубоя между номер 2 Григор Димитров (България) и Андрей Рубльов (Русия), който започва не преди 14.30 часа.

Още по темата

0 0 0 1 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 10348 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1