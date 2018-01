Тенис Чилич и контузия спряха Надал (видео) 23 януари 2018 | 14:07 - Обновена 0 0 0 5 25







На полуфиналите шампионът от US Open за 2014 година и финалист на "Уимбълдън" 2017 Чилич ще играе с британеца







В началото на мача резултатът се движеше гейм за гейм без пробиви. Двамата изиграха маратонски шести гейм, в който пробивът “висеше на косъм”, но сервиращият Чилич все пак се измъкна, отразявайки 5 брейкпойнта. Шампионът от 2009 година и финалист през миналия сезон Надал все пак спечели подаването на съперника си малко след това - в осмия гейм, а после затвори първия сет с 6:3.







31-годишният испанец реализира пробив и в петия гейм на втория сет, за да поведе с 3:2. Хърватинът не само веднага върна пробива, но не спря дотук и със серия от 4 поредни гейма взе втория сет.







В третия сет двамата печелеха подаванията си, като 29-годишният хърватин имаше брейкпойнти в две от подаванията на Рафа. Испанецът пък имаше сетбол в деветия гейм, когато сервиращият при 4:5 Чилич губеше с 30:40. Чилич проведе следващата точка блестящо и се спаси, изравнявайки за 5:5.



Any further back and @RafaelNadal will be returning from inside the commentary bunkers... #AusOpen pic.twitter.com/tmWYtbfPx3 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2018

Съдбата на третия сет трябваше да се реши с тайбрек, който бе много напрегнат и изпълнен с мини-пробиви. Испанецът спечели първите две точки, но след това Чилич обърна резултата до 3:2. Двамата смениха полетата си при 3:3, а при 5:5 Чилич допусна грешка от форхенд от много добра позиция, изкарвайки топката в аут. С помощта на своя сервис след това световният №1 затвори тайбрека и в този момент изглеждаше по-близо до полуфиналите.







Четвъртият сет започна добре за Чилич, който проби в четвъртия гейм, за да поведе с 3:1. Хърватинът затвърди пробива, а след края на петия гейм Надал взе медицински таймаут. След подновяването на играта сервиращият Рафа обърна гейм от 0:40 и намали изоставането си в резултата на 2:4. В осмия гейм Чилич направи пробив и с 6:2 сложи точка на четвъртата част.







В петия сет вече бе съвсем видно, че Надал се бори с болката и не може да изпълнява нормално ударите си, като с мъка се придвижваше на корта. В първия си сервис-гейм в петия сет Надал бе на път да се спаси от 0:40, като спаси няколко брейкпойнта, но пробивът все пак стана факт. След края на този гейм Надал прецени, че няма как да продължи мача и се отказа.









Чилич за втори път в кариерата си ще играе на полуфинал на Откритото първенство на Австралия. През 2010 година той отстъпи в спор за място на финала пред британеца Анди Мъри.

