Едмънд прекърши надеждите на Григор

Григор започна леко колебливо, а за разлика от него британецът стартира уверено и агресивно. Българинът не бе убедителен и с първия си сервис, като двойните грешки започнаха от първия гейм. Третият в света се справи с първия шанс за пробив в мача, но след мощен бекхенд и излизане на мрежата Едмънд стигна до втора възможност, от която се възползва. Той затвърди пробива с убедителен сервис гейм.



Кайл започна впечатляващо, като се опитваше да бъде максимално агресивен. Григор обаче постепенно навлезе в ритъм и в шестия гейм върна пробива, когато съперникът му допусна колебания. Той все по-лесно взимаше подаванията си, а се възполва от шанса си да изравни за 3:3.

Big time tennis



Cracking winner from Edmund and he'll serve for the opening set #AusOpen pic.twitter.com/7Qa0m8xfqn — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 23 January 2018

Едмънд отново успя да изненада българина в деветия гейм. Двойна грешка на Димитров и форхенд в мрежата дадоха на съперника му две възможности за пробив. Първата бе спасена, но при втората британецът атакува сервиса рано и спечели гейма. Полуфиналистът от миналата година направи всичко възможно, за да върне пробива, като стигна до три брейк пойнта, но съперникът му удържа и стигна до 6:4.



Решен да поеме контрол върху мача, Григор започна отлично втората част и поведе с 2:0. В третия гейм обаче той се озова в ситуация 0:40. 26-годишният хасковлия запази концентрация и успя да се справи. Няколко добри сервиса, прецизни удари и той спечели пет поредни точки.

Stepping out....@GrigorDimitrov takes a handy 3-0 lead in the second.#AusOpen pic.twitter.com/Gke2ypMFnX — #AusOpen (@AustralianOpen) 23 January 2018

Стабилната игра Димитров започна да разколебава съперника му. Едмънд с мъка успя да остане в сета, след като спаси два брейк пойнта и измъкна много оспорван гейм за 1:3. Грешките в играта на британеца обаче се увеличиха и той по-рядко затрудняваше съперника си при негов сервис.



Кайл показваше признаци на умора, като в играта му вече нямаше ритъм, което се отразяваше и на играта на съперника му. Григор се опита да го върне в сета с три двойни грешки в седмия гейм, но успя да се измъкне и поведе с 5:2. Малко по-късно той приключи втория сет.

All @GrigorDimitrov takes the second 6-3.#AusOpen pic.twitter.com/SIkLud2Vlc — #AusOpen (@AustralianOpen) 23 January 2018 Три непредизвикани грешки от ракетата на Едмънд доведоха до шанс за пробив в първия гейм на третата част, но британецът го спечели. Нивото на игра не бе особено високо, като и двамата правеха повече грешки, отколкото печеливши удари. Кайл сякаш се събуди в третия гейм, изигра няколко точки агресивно и стигна до брейк пойнт. При него блестяща защита на Григор спаси ситуацията и след това резултатът бе изравнен за 2:2.



SPEED from @GrigorDimitrov!#7Tennis #AusOpen pic.twitter.com/IbneIHIOCk — #7TENNIS (@7tennis) 23 January 2018

Проблемите на българина с началния удар го поставиха в сложна ситуация. Той вкара едва 39% първи сервис в третия сет. В осмия гейм Едмънд се възползва от това и стигна до две възможности за пробив. Димитров спаси първата, но при втората направи двойна грешка и съперникът му сервираше за сета, след което стигна до 6:3 в третата част.



В началото на четвъртия сет двамата си взимаха подаванията до петия гейм. Тогава Григор прати в мрежата една топка, а при следващата форхендът му завърши в аут и това означаваше пробив, който постави съперникът му в позиция да мисли за крайната победа. В този момент българинът показа страхотен характер и веднага успя да върне пробива, а след това поведе с 4:3.

Close call: @GrigorDimitrov saves a break to lead 4-3 in the fourth. Edmund is throwing everything at him right now...#AusOpen pic.twitter.com/7IipRQEjDw — #AusOpen (@AustralianOpen) 23 January 2018

С повишаването на напрежението и достигането до период, в който всяка точка е решителна, двамата вдигнаха нивото и започнаха да показват на какво са способни. Димитров обаче отново се озова в задънена улица.



При 15:30 в деветия гейм той изправи красив бекхенд по линията. Топката бе дадена за добра, Едмънд оспорва, а системата "Хоук Ай" показа топката залепена до линията и сякаш не знаеш дали е вътре или вън. При увеличението се видя, че тя е на милиметър в аут. Това значеше две възможности за пробив. Българинът се справи с първата, но не и с втората. Съперникът му успя да се справи и със сервирането за мача, въпреки че показа нервност. Така след 2 часа и 49 минути игра той можеше да празнува класирането си на полуфиналите, където чака победителя от мача между Рафаел Надал и Марин Чилич.



KING KYLE @kyle8edmund is an #AusOpen semi-finalist



INCREDIBLE! pic.twitter.com/0r8ANoa5Fw — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 23 January 2018

