Карлос Сайнц-младши дебютира на рали Монте Карло

Пилотът на Рено във Формула 1 Карлос Сайнц-младши ще последва примера на своя баща – двукратен шампион във WRC, който преди ден спечели най-изтощителното състезание за човек и машина – рали Дакар . Младият състезател ще направи дебюта си този уикенд в най-бляскавия кръг от Световния рали шампионат – рали Монте Карло. 23-годишният пилот ще подкара Renault Megane R.S. в последния неделен етап (28 януари) с дължина 14 километра. Рали легендата Карлос Сайнц има три победи на името си в Монте Карло (1991, 1995 и 1998 година) и затова синът му е поласкан да влезе официално в рали автомобила именно там.

"Чакам с нетърпение да опитам рали Монте Карло за първи път. Подготвен съм за това след много тестове с баща си, от които научих много. Слушал съм доста за състезанието от него – колко трудни са етапите, как условията се променят мигновено – от сняг на дъжд или слънце – и как ти трябват железни нерви за опасните планински завои", сподели Сайнц-младши.

