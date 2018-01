Сайнц е новият шампион на Дакар на сбогуване с Peugeot

Пилотът на Peugeot и легенда на WRC Карлос Сайнц спечели юбилейното 40-о издание на най-трудното състезание за човек и машина - рали Дакар, а малко над половината от всички екипажи успяха да достигнат финала в аржентинския град Кордоба. За изминалите две седмици испанецът записа две етапни победи като така изпревари легендата на Формула 1 Джаки Икс по брой етапни успеха на Дакар.

Сайнц поведе в генералното класиране още в началото на втората седмица от маратона. Пътят на испанеца бе разчистен от двете леки катастрофи на съотборника му Стефан Петерханзел, които обаче му костваха над час изоставане. През изминалите две седмици Сайнц бе един от най-постоянните пилоти, който не поемаше излишни рискове, но и не се натъкна на съществени технически проблеми. Най-голямата му уплаха дойде може би в 12-ия етап, когато от нерви той повреди скоростния си лост и трябваше да измине последните си 15 километра от етапа на трета скорост.

За Сайнц това е втората победа на Дакар след успеха си през 2010-а. В предишните си три участия на офроуд надпреварата с Peugeot Сайнц не успя да финишира, но четвъртият му опит се оказа най-успешен.

Освен Петерханзел, другият основен претендент за победата на Peugeot Себастиан Льоб напусна надпреварата още в петия етап, след като попадна в пясъчна фуния, изгуби значително време, а неговият навигатор Даниел Елена се контузи, което бе основната причина за оттеглянето им.

Най-голямата заплаха за "дрийм тима" на Peugeot бе от пилотите на Toyota. Двукратният победител на Дакар Насър Ал-Атия в крайна сметка финишира втори, а последното място на подиума при автомобилистите зае съотборника му Жиниел де Вилие. Крах претърпяха състезателите на Mini X-Raid, като в топ 10 попадна само един от пилотите им - Якуб Прижигонски (5-а позиция), а повечето им фаворити отпаднаха от състезанието.

PEUGEOT WINNER OF DAKAR

