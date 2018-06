Хандбал Страхотно двойно спасяване сред най-атрактивните отигравания в третия кръг на Шампионската лига (видео) 02 октомври 2017 | 14:30 - Обновена 0 0 0 0 0

WATCH: @SPRWisla's Adam Borbely faces @FCBhandbol's Valero Rivera & Victor Tomas - and is totally unfazed! #veluxehfcl pic.twitter.com/bUKXSViAfj — EHF Champions League (@ehfcl) October 1, 2017 Дори и силната игра на Борбели обаче не помогна на Висла да постигне добър резултат срещу гостите от Барса, които записаха втори успех в първите три кръга от група "А" след 37:30.



Красивите попадения, разбира се, също не бяха малко и заслужават специално внимание.

You don't want to miss these! Reverse shots, rockets, in-flight goals - there's a bit of everything in the top 5 goals of #veluxehfcl Rd 3. pic.twitter.com/5VEate587F — EHF Champions League (@ehfcl) October 2, 2017 Ето и всички резултати от третия кръг в груповата фаза, както и класирането в четирите групи.



Група "А", Кръг 3

Нант 26:26 (15:16) Райн-Некар Льовен

Висла Плок 30:37 (13:21) Барселона

Вардар Скопие 28:21 (13:10) Загреб

Сегед 36:27 (20:11) Кристианстад



Класиране

1. Вардар - 6т (3п/0з), 2. Барселона - 5т (2п/1р/0з), 3. Сегед - 4т (2п/0з), 4. Райн-Некар - 4т (1п/2р/0з), 5. Нант - 3т (1п/1р/1з), 6. Кристианстад - 2т (1п/2з), 7. Загреб - 2т (1п/2з), 8. Висла Плок - 0т (0п/3з)



Група "B", Кръг 3

Фленсбург 33:29 (13:14) ПСЖ

Целие 31:27 (16:12) Виве Киелце

Мешков Брест 26:29 (12:14) Веспрем

Кил 27:26 (13:12) Олборг



Класиране

1. Веспрем - 6т (3п/0з), 2. Фленсбург - 4т (2п/1з), 3. ПСЖ - 4т (2п/1з), 4. Виве Киелце - 2т (1п/2з), 5. Олборг - 2т (1п/2з), 6. Мешков Брест - 2т (1п/2з), 7. Целие - 2т (1п/2з), 8. Кил - 2т (1п/2з)

Who was the best #veluxehfcl player last week? We have selected 7 so now vote for your Round 3 favourite here -> https://t.co/xTjsrDEHlZ pic.twitter.com/VFzmxAMfHV — EHF Champions League (@ehfcl) October 2, 2017 Група "C", Кръг 3

Горение Веление 31:29 (15:14) Скиерн

Адемар 26:30 (10:12) Елверум

Динамо Букурещ 29:28 (14:12) Кадетен Шафхаузен



Класиране

1. Горение Веление - 6т (3п/0з), 2. Скиерн - 4т (2п/1з), 3. Кадетен - 2т (1п/2з), 4. Адемар - 2т (1п/2з), 5. Елверум - 2т (1п/2з), 6. Динамо Букурещ - 2т (1п/2з)



Група "D", Кръг 3

Монпелие 28:20 (18:13) Мотор Запорожие

Чеховские Медведи 27:29 (17:13) Бешикташ

Металург Скопие 28:27 (17:13) Спортин Лисабон



Класиране

1. Монпелие - 6т (3п/0з), 2. Мотор Запорожие - 4т (2п/1з), 3. Бешикташ - 4т (2п/1з), 4. Спортинг Л - 2т (1п/2з), 5. Металург Скопие - 2т (1п/2з), 6. Чеховские Медведи - 0т (0п/3з) Въпреки стотиците голове в мачовете от третия кръг в груповата фаза на Шампионската лига по хандбал, най-класното изпълнение през изминалия уикенд бе дело на вратар. Стражът на полския Висла (Плок) Адам Борбели изуми с фамозно двойно спасяване при домакинството на 9-кратния европейски клубен шампион Барселона. В рамките на 5 секунди той блокира ударите от 6-метровата на линия на двама от лидерите на каталунците - Валеро Ривера и Виктор Томас.Дори и силната игра на Борбели обаче не помогна на Висла да постигне добър резултат срещу гостите от Барса, които записаха втори успех в първите три кръга от група "А" след 37:30.Красивите попадения, разбира се, също не бяха малко и заслужават специално внимание.Ето и всички резултати от третия кръг в груповата фаза, както и класирането в четирите групи.Нант 26:26 (15:16) Райн-Некар ЛьовенВисла Плок 30:37 (13:21)28:21 (13:10) Загреб36:27 (20:11) Кристианстад- 6т (3п/0з),- 5т (2п/1р/0з),- 4т (2п/0з),- 4т (1п/2р/0з),- 3т (1п/1р/1з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з),- 0т (0п/3з)31:27 (16:12) Виве КиелцеМешков Брест 26:29 (12:14)27:26 (13:12) Олборг- 6т (3п/0з),- 4т (2п/1з),- 4т (2п/1з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з)31:29 (15:14) СкиернАдемар 26:30 (10:12)29:28 (14:12) Кадетен Шафхаузен- 6т (3п/0з),- 4т (2п/1з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з)28:20 (18:13) Мотор ЗапорожиеЧеховские Медведи 27:29 (17:13)28:27 (17:13) Спортин Лисабон- 6т (3п/0з),- 4т (2п/1з),- 4т (2п/1з),- 2т (1п/2з),- 2т (1п/2з),- 0т (0п/3з)

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 849

1